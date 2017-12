/ María GuzmánLos habitantes del municipio Piar se encuentran preocupados porque desde que entro el mes de diciembre los anaqueles de los supermercados se encuentran vacíos, en este caso algunas familias han tenido que adquirir los alimentos de primera necesidad a precios exorbitantes y algunos de ellos un 10% menos, situación que los han mantenido inquietos. Leydis Flores, ama de casa manifestó que diariamente visita todos los supermercados para comprar harina precocida o de trigo, azúcar, arroz y pastas pero lamentablemente no encuentra nada, "ya no aguanto el dolor en mis piernas de tanto caminar haciendo recorridos con la esperanza de que hallaré los productos, pero es imposible porque los anaqueles de los abastos están vacíos, al parecer los asiáticos no expenderán más los artículos y nosotras las madres de familias estamos angustiadas por esta situación". Alegó que estos productos sólo se consiguen en las calles los cuales son expendidos por los buhoneros o llamados "bachaqueros", "ahora si vas a comprar algunos de los alimentos de la canasta básica debe ser cancelados con billetes nuevos porque los expendedores no aceptan el billete de 50 mil y 100 bs", indicó Flores. Asimismo Johnny Madrid, habitante en la localidad expresó su opinión. Abusan al momento de cobrar "La situación empeora cada día en la localidad porque los supermercados están quedando en las –tablas-, igualmente al momento de cancelar un artículo con tarjetas de débito, los comerciantes te cobran un porcentaje más de lo que realmente debes pagar, por esta razón y muchas otras hago un llamado al gobierno nacional y regional para que atienda esta dificultad", añadió Madrid.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi