/ La asamblea constituyente debatió y aprobó, este jueves 28 de diciembre, la ley de inversión extranjera productiva, que posee 47 artículos y 6 disposiciones transitorias.La presentación del punto estuvo a cargo del ministro de Producción Agrícola y Tierras, Wilmar Castro Soteldo.Es un "extraordinario instrumento", el quinto "instrumento jurídico del área económica" que el presidente Maduro llevó a la constituyente, destacó Castro Soteldo.Esta herramienta permitirá "la apertura a un conjunto de negocios" nacionales e internacionales, aseguró el funcionario.Se busca "la generación de trabajo digno" y "encadenamientos productivos", resaltó el ministro.Esta ley obliga a revisar la ley de ilícitos cambiarios y la ley de precios justos, subrayó. También prevé incentivos para quienes inviertan en las áreas que el Gobierno califique como de interés estratégico, agregó.La norma debe llevar a la sustitución de importaciones, enfatizó, y permitir el ingreso de divisas: "Entra otro actor generador de divisas en la economía nacional".El abogado constitucionalista Hermann Escarrá, sentenció que la ley "es necesaria, es fundamental". A su juicio, "no desnacionaliza la patria venezolana" sino que además "se enmarca en la mejor doctrina de la revolución".No hubo un solo sector "que se haya quedado sin consultar y sin emitir opinión", garantizó la constituyente Iris Varela. En su criterio, la norma recoge los principios y criterios de la Constitución para "trascender el modelo rentista".Según Varela, en el país "estamos padeciendo un bloqueo" como el de Cuba, y en ese escenario se necesita una ley como la de inversiones extranjeras. Alegó que la norma "pone reglas claras" y "no entrega la soberanía"."Hemos logrado construir, elaborar, un instrumento legal" que garantiza la inversión extranjera, aseveró el constituyente Eduardo Piñate, presidente de la comisión de economía productiva. Recordó que hay una ley vigente desde el año 2014 y explicó que la nueva norma modifica "aspectos importantes".Negó que la constituyente esté perdiendo el tiempo y sostuvo que en cinco meses "no es poca cosa lo que hemos hecho". Insistió en que, además, "no debemos dejarnos atrapar por el cortoplacismo".