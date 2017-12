/ SANTIAGO.- Una victoria se anotó este jueves el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, luego que la Tercera Sala de la Corte Suprema declaró ilegal el permiso de edificación otorgado por la municipalidad de la ciudad puerto para la construcción del Mall Barón .Noticias relacionadas Unesco reconoce cambios al diseño de Mall Barón y su construcción queda despejada El historial de polémicas del proyecto inmobiliario Mirador Barón que Sharp busca frenar en Valparaíso El dictamen del máximo tribunal del país consideró que el director de Obras Municipales "incurrió en ilegalidades" al otorgar la autorización del centro comercial - de propiedad del grupo Mall Plaza - que no cumplía las exigencias de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.US$200 millones aprox. implica la inversión para la construcción del mall "El Director de Obras incurrió en ilegalidades al otorgar el Permiso de Edificación N° 79, toda vez que el proyecto que se ampara en él, no cumple la exigencia prevista en el artículo 2.1.36 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, razón por la que al aprobarlo, el mentado funcionario ha infringido, además, los artículo 116 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones y los artículos 1.1.3 y 1.4.1 de la mencionada Ordenanza, motivos suficientes para acoger el reclamo, siendo innecesario emitir pronunciamiento respecto del resto de los capítulos de ilegalidad".De esta forma, se acogió el reclamo y se " deja sin efecto el permiso de Edificación N° 79, de 14 de febrero de 2013, otorgado por la directora de Obras Municipales de Valparaíso ".En el fondo, lo que la justicia impugna es que no hayan vías troncales para acceder al mall. Aunque si bien el fallo reconoce que avenida Errázuriz tiene "la calidad de vía expresa" como lo establece el Plan Regulador Intercomunal vigente en 2013 cuando se otorgó el permiso, sostiene que " la interposición de la línea férrea (del Metro Merval) entre los lotes en que se emplaza el proyecto y la referida avenida, impide tener por acreditada la exigencia".Revise el fallo aquíLa impugnada autorización permitía la construcción de 4 pisos de altura destinada a "equipamiento comercial, cultural, esparcimiento y de servicios ubicada en Avenida Errázuriz, muelle Barón, sector Urbano" de la ciudad puerto y contemplaba la instalación de 162 locales comerciales y 1.588 estacionamientos subterráneos .Este fallo de la Tercera Sala del máximo tribunal -integrada por los ministros Sergio Muñoz, Carlos Aránguiz, Jorge Dahm y los abogados Carlos Pizarro y Jorge Lagos- contó con los votos en contra del ministro Aránguiz y del abogado Lagos.El alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, ha expresado estar públicamente en contra de la construcción del centro comercial, generando una dura disputa con la sociedad propietaria del proyecto.El edil pretende construir un parque público en los terrenos que pertenecen actualmente a la Empresa Portuaria de Valparaíso (EPV), que concesionó ese lugar por 20 años a Mall Plaza.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi