/ Desde el 3 de diciembre los venezolanos esperan la llegada de los perniles y el Clap navideño como anunció el presidente Nicolás Maduro en cadena nacional, sin embargo ante una ausencia de los alimentos y las soluciones del Gobierno, decidieron salir a las calles a protestar. Mientras en las calles los ciudadanos exigen que las autoridades busquen una rápida solución a la situación, en las redes sociales los ya acostumbrados memes aparecieron.Algunos hacían alusión a que, lo que no pudo lograr la oposición venezolana con las marchas, lo “está logrando un pernil”.Memes:Rápido y Furioso: La fuga de los perniles #PernilMovie pic.twitter.com/df91mZy4Eg— Iván Zambrano (@IvanZambrano) 28 de diciembre de 2017Y donde están los perniles? #PernilMovie pic.twitter.com/IvLjFH4juy— Victoria🇻🇪 (@Victoriaqlovato) 28 de diciembre de 2017Leer también:#Gobierno dice que entregará perniles desde este 28 de diciembre https://t.co/kO3h5QN1kj— CaraotaDigital (@CaraotaDigital) December 28, 2017Tagged CARAOTA DIGITAL Memes Nacionales Pernil Ir a la entrada Previous Previous post: Sigue la basura en las calles pese al plan de limpieza especial de San Cristóbal (+Video) Next Next post: Henry Urrutia se fugó de Cardenales DESTACADAS Robinson reiteró apoyo de EEUU para alcanzar solución a la crisis venezolana El encargado de negocios de la embajada estadounidense en Venezuela , Todd Robinson,…28 diciembre, 2017 La guerra del cochino crece: ahora Bernal culpó a Colombia y EEUU por la falta de pernil Aunque el presidente Nicolás Maduro aseguró el miércoles que la falta de perniles…28 diciembre, 2017 Falta de perniles fue porque Gobierno no pagó despacho de 2016 según aclaró empresa portuguesa Raporal, empresa productora y exportadora de carne de cerdo de origen portugués,…28 diciembre, 2017 La fotografía del encargado de negocios de EEUU paseando en Caracas que conmocionó las redes Desde la plaza Bolívar de Caracas, Todd Robinson, encargado de negocios de la Embajada…28 diciembre, 2017 Rodríguez aseguró que criptomoneda Petro impedirá saboteos en entrega de pernil El ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, dijo este jueves en una transmisión del…28 diciembre, 2017 Maduro : crisis eléctrica en Zulia no es culpa del Gobierno si no de sabotaje desde Miami y Washington Según el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro , las fallas eléctricas que se han…28 diciembre, 2017 Desnutrición se agudiza en Bolívar y causa la muerte de dos niños en menos de 24 horas Este jueves fue confirmada la muerte de Israel Lezama, un niño de nueve meses de edad…28 diciembre, 2017 Detonaciones nocturnas alarman a vecinos de la 41 Brigada Blindada en Carabobo (+Videos) La tensión se sigue tejiendo desde la 41 Brigada Blindada de Carabobo. A las 11:00 p.m.…28 diciembre, 2017 NACIONALES Qué está pasando La fotografía del encargado de negocios de EEUU paseando en Caracas que conmocionó las redes Desde la plaza Bolívar de Caracas, Todd Robinson, encargado de negocios de la Embajada…28 diciembre, 2017 Rodríguez aseguró que criptomoneda Petro impedirá saboteos en entrega de pernil El ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, dijo este jueves en una transmisión del…28 diciembre, 2017 Maduro : crisis eléctrica en Zulia no es culpa del Gobierno si no de sabotaje desde Miami y Washington Según el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro , las fallas eléctricas que se han…28 diciembre, 2017 Falta de pernil no se salvó de los usuales memes Desde el 3 de diciembre los venezolanos esperan la llegada de los perniles y el Clap…28 diciembre, 2017 ¿Pasaje a Bs. 10.000? ¡Por los clavos de Cristo! Así respondió la gente ante el Día de Los Inocentes (+video) A pesar de la situación económica por la que atraviesa el país, Caraota Digital quiso…28 diciembre, 2017 Gobierno dice que entregará perniles desde este 28 de diciembre La dirección de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap) informó a…28 diciembre, 2017 Loading… Buscar: Los Más Reciente La guerra del cochino crece: ahora Bernal culpó a Colombia y EEUU por la falta de pernil 28 diciembre, 2017 En Nochebuena un hombre creyó que robaban su auto, disparó y mató a su hijo 28 diciembre, 2017 Harry Kane fue el máximo goleador en 2017 28 diciembre, 2017 Expertos de la ONU calificaron indulto a Fujimori como una “bofetada” a los derechos humanos 28 diciembre, 2017 Tweets por el @CaraotaDigital. Dando la cara por la noticia en Venezuela y el Mundo. TopCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi