SANTIAGO.- El Presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski (PPK), declaró durante cuatro horas como testigo ante el equipo de fiscales encabezado por el persecutor anticorrupción Hamilton Castro, en el marco del caso Odebrecht, que investiga el pago irregular de dineros de parte de la constructora brasileña a diversos políticos del país vecino.Los fiscales llegaron a eso de las 09:30 horas (11:30) al Palacio Pizarro, sede del Gobierno peruano, con la finalidad de esclarecer los pagos realizados por Odebrecht a las empresas First Capital Partners y Latin American Enterprise Fund Managers. En el interrogatorio también participaron el abogado de PPK, Gonzalo del Río, y el procurador ad hoc para el caso Odebrecht, Jorge Ramírez, según detalló El Comercio, que agregó que Hamilton Castro dejó el Palacio de Gobierno pasadas las 13:30 horas (15:30 en Chile).De acuerdo a este medio, el fiscal pretendía preguntarle a Kuczynski sobre su relación con las empresas investigadas y su desempeño como ministroo del ex Presidente Alejandro Toledo, época en la que Westfield Capital, firma cuyo propietario es el actual Mandatario, recibió pagos por 782 mil dólares por asesorías de parte de la constructora brasileña.Asimismo, se habría buscado que PPK informara sobre otras empresas en las que haya sido socio, miembro de su directorio o haya desempeñado algún cargo gerencial, tanto dentro como fuera del país.En tanto, la líder del partido opositor Fuerza Popular y ex candidata presidencial, Keiko Fujimori, acudió a la fiscalía para comparecer ante Domingo Pérez, también por los presuntos pagos recibidos de Odebrecht durante las campañas electorales de 2006, 2011 y 2016.Keiko acudió a la fiscalía en la cuarta ocasión en que fue citada, ya que en las anteriores pidió que se reprogramen las convocatorias para que su defensa pueda revisar el cuaderno fiscal, que la investiga por la presunta comisión del delito de lavado de activos.