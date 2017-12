/ Una crisis económica sin precedentes nos golpea a todos con una fuerza tan devastadora, como si un huracán llegara a las riberas del río Padre; un ciclón tan poderoso que tampoco nuestros ecosistemas escapan y hoy se ven arrasados por múltiples factores. }Para el director del Centro de Investigaciones Ecológicas de Venezuela (CIEV), Alejandro Lanz, estamos viviendo tiempos tormentosos donde la naturaleza sufre al igual que las comunidades urbanas, rurales e indígenas del estado Bolívar."Terminamos un año 2017 con índices de ilícitos ambientales alarmantes, y sin querer ser pesimistas, observamos con preocupación, la inactividad de Ejecutivo nacional y regional, en la generación de políticas públicas que detengan, minimicen o corrijan los ecocidios que se están presentando en la región", señaló el titular del CIEV.En este sentido, resaltó los monitoreos satelitales de la NASA que determinaron la pérdida de 200 hectáreas de bosque entre diciembre de 2016 y abril de 2017. La deforestación y la contaminación por uso de mercurio se ha extendido hasta el Parque Nacional Canaima, pese a que es un área de protección."El Arco Minero del Orinoco sigue siendo la amenaza más grande que se cierne sobre el Macizo Guayanés y lejos están las garantías que se realice una minería de bajo impacto ambiental en toda la región Guayana."Y es que la minería legal e ilegal, si bien, es el problema ambiental más complejo y devastador, los niveles de deforestación y contaminación de los cuerpos de agua, no son despreciables (…) en su conjunto, estamos ante un acelerado deterioro ambiental que tiene consecuencias palpables en toda las comunidades de la entidad", recalcó Lanz.La pérdida de los recursos naturales, degradación de la biota minimiza la generación de los servicios ambientales que sustentan la vida en la región "y si ya tenemos un complicado panorama alimenticio y de generación de alimentos, imagínate lo que nos espera el año próximo si seguimos permitiendo, la devastación ambiental", agregó el ecologista.Para Lanz, 2018 será un año de profundos retos, luchas e iniciativas para mejorar la calidad de vida ambiental como punto de partida para lograr una mejora en la calidad de vida de todos los habitantes de la región."Es necesario detener aquellos proyectos que no cuenten con Estudios de Impacto Ambiental y Sociocultual; establecer un sistemático plan de recuperación de zonas boscosas e implementar bases de una adecuada gestión de recursos disponibles; cumplir en toda su magnitud la legislación ambiental vigente y leyes indígenas y fortalecer la protección de las áreas naturales protegidas como el P.N. Canaima y el creado P.N. Caura los cuales siguen sufriendo los estragos de la minería ilegal".El director del CIEV, Alejandro Lanz, reitera el compromiso que tiene la institución que dirige en seguir contribuyendo al desarrollo sustentable de las comunidades criollas e indígenas de la entidad, así como el sumar esfuerzos por la protección del medio ambiente y el apoyo y asesoramiento a las comunidades rurales y originarias."En tiempos tan difíciles la esperanza de poder contribuir con un mundo mejor, nos impulsa a no desfallecer ante las terribles adversidades que padecemos (…) 2018, un año de grandes retos", concluyó el director del CIEV.Prensa CIEVCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi