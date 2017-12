/ Las relaciones diplomáticas de Venezuela con ciertos países se han vuelto tensas en los últimos meses debido a la crisis que se vive en el país, tal es el caso de Brasil y Canadá, luego de que el régimen de Nicolás Maduro se enfrentara verbalmente a representantes de ambas naciones tras la decisión de prohibir la participación de algunos candidatos opositores en las elecciones presidenciales del próximo año.Juan González un exfuncionario de la Casa Blanca y del Departamento de Estado durante el mandato del expresidente de EEUU Barack Obama , indicó que " Marginalizar a la cleptocracia venezolana es importante, pero el aislamiento total puede causar que la capacidad de los líderes regionales para moldear los eventos políticos en el terreno le sea cedida a actores que no son de la región” y expuso su preocupación por el creciente papel de Rusia y su afán por intervenir en la política regional.Las disputas con Canadá y Brasil ocurrieron luego de que el régimen de Nicolás Maduro criticara al nuevo encargado de asuntos diplomáticos de los Estados Unidos en Caracas, según The New York Times.La presidenta de la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez informó que los representantes diplomáticos de Brasil y Canadá habían sido declarados personas non gratas, es decir que ambos fueron expulsados del país, esto luego de que criticaran la decisión tomada por Nicolás Maduro sobre la restricción que se le impuso a los partidos políticos para las elecciones presidenciales."Canadá no se mantendrá al margen mientras el gobierno de Venezuela le roba a su gente sus derechos democráticos y humanos fundamentales, y les niega el acceso a la asistencia humanitaria básica", dijo el Ministerio de Asuntos Exteriores de Canadá en un comunicado, de igual forma revelaron que el principal diplomático venezolano en Ottawa también sería declarado persona non grata.Lea también: Canadá declaró al encargado de negocios de Venezuela como persona non grataPor su parte el , Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil dijo que la expulsión del embajador Pereira denunciaba la "naturaleza autocrática" del régimen venezolano.El debilitamiento del cuerpo diplomático en Caracas complicaría la situación aún más para Venezuela y los ciudadanos que esperan sea permitida la entrada de ayuda humanitaria para las zonas del país donde las personas mueren de hambre.Tras esta serie de acontecimientos y con el país al borde del impago de sus deudas, cada vez son más las naciones que le dan la espalda al régimen venezolano lo que ha llevado a Nicolás Maduro a depender aún más de Rusia Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi