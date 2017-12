/ Que la tecnología blockchain es el futuro de los pagos y contratos entre entidades es algo que a día de hoy muy poca gente duda. En los últimos años y en especial estos últimos meses hemos visto cómo el uso de las criptomonedas se ha popularizado de forma exponencial . Con el Bitcoin por las nubes e invirtiendo hasta tu cuñado, Apple no podía quedarse atrás. Llega Apple Coin, la nueva criptomoneda que quiere desbancar al Bitcoin y posicionarse como la moneda del futuro gracias al blockchain y Apple Pay.Las limitaciones de los bancos tradicionales son cosa del pasado Lo cierto es que las grandes tecnológicas han preferido mantenerse al margen hasta ahora, pero Apple ha dado un paso adelante y se posiciona como la primera gran compañía en apostar de pleno por esta tecnología. Con la próxima actualización a iOS 11.3, que llegará a finales de enero, los usuarios de Apple Pay podrán cambiar sus euros por monedas en la nueva criptodivisa Apple Coin. ¿El valor? Como siempre influye la ley de la oferta y la demanda, así como el interés por parte de los usuarios. En principio Apple busca la paridad 1 dolar = 1 Apple Coin.Algunos de los exchanges mas importantes (Kraken, Binance y Bitfinex) han anunciado la implementación del Apple Coin entre sus criptodivisas. Al parecer han estado trabajando en colaboración con Apple para tenerlo todo a punto para su lanzamiento. Falta sin embargo que se pronuncie Coinbase, quizás el exchange más famoso de todos y el preferido por los usuarios. Independientemente de eso, siendo usuarios de Apple Pay no deberíamos tener problema alguno para comprar la nueva moneda.¿Por qué usar Apple Coin? Porque nos quita el intermediario de los bancos y permite transacciones sin comisiones entre todos los usuarios y al instante. Al mismo tiempo tendremos una única moneda con un único valor para todos los pagos: precios unificados en la App Store y mismo precio para el iPhone tanto en Estados Unidos como en España por ejemplo.Según ha afirmado Eddy Cue, vicepresidente sénior de Software y Servicios de Internet de Apple Apple Pay ya se ha convertido en parte del día a día de millones de usuarios, que ahora disponen de una forma más fácil, rápida y segura de pagar sus compras. Estamos muy ilusionados ante la llegada de Apple Coin a Apple Pay, que cuenta con el apoyo de los principales exchanges, un enorme número de bancos y muchas de las apps favoritas de los usuarios que se actualizarán en las próximas semanas para aceptar la nueva moneda.A11 Bionic, el encargado de minar el Apple Coin y verificar sus transacciones Como bien sabrás, las criptomonedas funcionan mediante la tecnología blockchain , que no es más que una proceso mediante el cual la red descentralizada verifica cada transacción y queda registrado en una base de datos común y pública. Es decir, que para poder realizar cualquier pago con criptomonedas, una serie de ordenadores o dispositivos deben verificar y aceptar este pago . ¿Adivinas quién lo hará en los Apple Coin? Efectivamente, los millones de iPhone a lo largo y ancho del mundo.Los establecimientos que tengan esta pegatina aceptarán pagos en Apple Coin. Según ha comentado Phil Schiller, gracias a la inteligencia artificial del nuevo y potente procesador A11 Bionic de los iPhone 8, 8 Plus y X minar Apple Coin es coser y cantar . A menudo este tipo de procesos requieren de potentes ordenadores para realizar los cálculos requeridos, pero los nuevos iPhone de Apple cuenta con la ventaja de que el A11 Bionic tiene inteligencia artificial, por lo tanto este proceso llega a ser mucho más ligero.La cosa no se queda ahí, sino que la compañía pondrá a disposición de los desarrolladores una nueva API llamada BlockKit , que permitirá a los desarrolladores crear nuevas apps que puedan minar tanto Apple Coin como otras criptomonedas. En otras palabras, podrás generar tus propios bitcoins con sólo tener el iPhone encendido. Veremos cómo repercute esto en la autonomía de los dispositivos… Por último y no menos importante, Apple aplicará la privacidad diferencial para todo el proceso del blockchain, como en el resto de servicios, tus datos se procesarán en la nube, pero de forma totalmente anónima e imposible de descifrar ni tan siquiera por la propia compañía.fuenteCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi