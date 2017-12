/ Aunque es el Día de los Inocentes, no se trata de una broma. El Valle del Cauca ya tiene su representante para el Concurso Nacional de la Belleza en Cartagena, se trata de Gabriela Tafur Náder, caleña de 22 años y 1,79 metros de estatura, quien por su inteligencia, carisma y belleza, podría traer la onceava corona a los vallecaucanos, a juicio de los expertos en reinas.La nueva soberana, quien habla inglés y portugués y cursa décimo semestre de Derecho en la Universidad de Los Andes de Bogotá, confiesa estar muy orgullosa de representar a su departamento, por lo que desde ahora se prepara para el certamen que retornará a su fecha tradicional, en noviembre.El nombramientoLa reina vallecaucana —quien fue Modelo Revelación de CaliExposhow, cuando comenzó en el modelaje— fue elegida por nombramiento a través de Combelleza, organización acreditada por el Concurso Nacional de Belleza para elegir a la candidata que representará al departamento en la contienda por el título de Señorita Colombia. "El Comité de Belleza del Valle decidió nombrar a la nueva candidata por el departamento, tras el cambio de fecha tanto del Concurso Nacional de Belleza como de Miss Universo, ya que esto cambió todos los planes de Combelleza, que ahora quiere seguir en la línea de la austeridad", asegura Jorge Dusterdieck, director de Comunicaciones de Combelleza."Elegir una reina por nombramiento es mucho más sencillo y el comité vio en Gabriela todas las cualidades físicas e intelectuales para ser la reina del departamento. Nosotros estamos seguros de que vamos excelentemente representados con ella", agregó él.¿Cómo y cuándo nace idea de ser la reina del Valle del Cauca?Es algo nuevo, dentro de mis sueños de pequeña nunca había estado el ser reina, ni lo había considerado por temas académicos, pero después de dos años de estar en conversaciones, se dio la oportunidad a través del nombramiento y aquí estoy, después de culminar mis responsabilidades es un privilegio enorme representar a mi departamento a nivel nacional.¿Cómo cambian sus expectativas de vida? Quiero manejar el reinado concomitante con mi carrera profesional, de hecho lo veo como una plataforma para adelantarme diez años en una carrera que cualquier graduado debe de cursar, que es el reconocimiento en su área profesional, y ahora que se me presenta esta oportunidad, la veo como algo que me va a impulsar tanto en mi vida profesional como personal.¿Qué opina su entorno (sus familiares y amigos) de este nombramiento?Todos me apoyan incondicionalmente, ni mi papá ni mi mamá me han obligado a tomar ninguna decisión, ambos se sentaron conmigo y hablamos abiertamente del tema. Mi papá me dio los pros y los contras, y después de hacer ese balance, en familia, determinamos representar a mi departamento.¿Cuáles fueron esos contras a los que se refirieron? En un principio pensamos, erróneamente, porque después descartamos el hecho de que me pueda desviar de mi camino profesional, pero llegamos a la conclusión de que en últimas si yo lo dirijo bien, eso no va a suceder. Así que aquí estamos y vamos a cumplir la meta.¿Le teme a las críticas?No, a lo que más le temo en este reto es la carga emocional. Soy una mujer súper relajada, nunca me pongo tacones, siempre estoy en tenis y ese cambio es difícil. Para mí esto es completamente nuevo.¿Cómo asume este nuevo papel?Mi mayor motivación es la gente de mi departamento, les debo una excelente representación, así que estoy aquí para asumirlo con la mayor responsabilidad.Gabriela tiene tres hermanos, dos hombres y una mujer Foto: Especial para El País¿Qué la caracteriza? Soy completamente determinada, muy mandona, eso hace que persiga mis metas y las cumpla. Me propuse entrar a la mejor universidad del país y lo logré, tener el mejor promedio y así lo hice, creo que todas las metas que me propongo las cumplo.¿Y los defectos? Tengo muchísimos defectos sobre los cuales debo de trabajar, precisamente ser muy mandona es un defecto, porque en últimas soy muy perfeccionista y eso en ocasiones juega en contra. Sin embargo, siempre exijo lo mejor de mí.Ahora se habla mucho de temas como el bullying, ¿lo sufrió alguna vez? Todos en algún momento hemos sido tanto víctimas como victimarios. Cuando estaba pequeña fui objeto de burla en el colegio, siempre fui la niña flaca, alta y narizona.¿Cuál considera que ha sido el principal logro de su vida hasta el momento? Recientemente me publicaron un artículo que escribí en coautoría con un doctor reconocido en derecho en Bogotá, y me gané un premio con un artículo académico que escribí en la universidad sobre protección de datos personales. Es ver cómo se materializan los grandes esfuerzos.¿Y ha tenido fracasos? Digamos que tuve uno emocional. Desde el primer semestre pertenecí a la selección de voleibol de la universidad y durante ese periodo nunca quedamos de campeonas, ese fue un fracaso importante y, para colmo de males, justo cuando me retiré de la selección, quedaron campeonas. Para mí fue tenaz, pero uno aprende de eso y sale adelante.Dicen que usted es una mujer políticamente incorrecta, ¿por qué? Yo soy muy directa, lo que pienso lo digo. Una persona políticamente correcta debe de decir lo que es y en el momento que es para no incomodar a nadie, y me he caracterizado por ser todo lo contrario, soy una mujer directa que no teme de decir lo que piensa y por ende, soy políticamente incorrecta.De llegar a ser la nueva Señorita Colombia, ¿cuáles serán sus luchas?Quiero ser una influencia positiva en las mujer es de todo el país y después de todo el universo, porque la idea claramente es llegar a Miss Universo. Me caracterizo por ser feminista y por velar porque se respeten los derechos de las mujer es. Durante mi reinado quiero ser una vocera e impulsar la idea de que la violencia de género no es un asunto privado. Usualmente las mujer es piensan que lo que pasa en la casa se debe quedar en la casa y, que si les pegan o las maltratan está permitido dentro ámbito del hogar y no debe de ser así.¿Cuáles son los requisitos indispensables de una reina? Una reina debe ser arrolladora, determinada a cumplir sus metas y darse a su gente, para eso estamos. Tiene que ser una persona que le guste trabajar con la gente y velar por sus derechos.¿Qué es para usted el Valle del Cauca? El Valle es completamente diverso, somos negritudes, indígenas, mestizos, mulatos, por eso tenemos ese sabor, esa mezcla racial que nos hace tan únicos.¿Ya tiene algún candidato para diseñar el vestido de coronación de Señorita Colombia? Sí. Alfredo Barraza."Quiero ser una influencia positiva en las mujer es del país y después de todo el universo, porque la idea claramente es llegar a Miss Universo".Personal Música favorita…Desde indie hasta el reguetón.Cómo se cuida…Soy vegetariana y hago deporte.Si no fuera abogada…Sería politóloga.Sus talentos…Toco piano y violín y soy buena para los números, a diferencia de muchos abogados.¿Una canción que la emocione?Cali Pachanguero.¿Quién la inspira?Mi mamá es todo. Es emprendedora y persistente.Libro favorito…'El Principito' cada que lo lees toma nuevos sentidos.Una adicción…Al chocolate.Y el corazón…Llevo tres años con Alejandro, me apoya incondicionalmente.