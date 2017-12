Por Alberto Gardeazabal @albertoGarde3 – El fútbol femenino en Venezuela lleva dando frutos a nivel internacional desde hace algunos años, sin embargo fue a penas en este 2017 cuando se comenzó a darle carácter profesional y la importancia necesaria a nivel local, creando la Superliga Femenina, que tuvo como primer campeón a Estudiantes de Guárico.Paola Villamizar, la jugadora más destacada del equipo llanero y de esta temporada 2017 tras anotar 42 goles y 27 asistencias, indicó que la creación de esta nueva liga es un paso importante para el balompié femenino y además tendrá una proyección bastante amplia.“A nivel de organización, creo que aún falta mucho. Gracias a Dios están viendo un nuevo proyecto en el fútbol femenino, espero que lo mantengan y sigan alimentando. Es gratificante lo que está haciendo la Federación” , expresó la jugadora de 23 años y oriunda de Maracay.El ritmo mostrado por Las Académicas durante el Torneo Apertura y Clausura 2017, fue muy por encima del resto, pero para Villamizar, esto es resultado de años de trabajo y no sólo de una buena temporada. “E l trabajo diario y la continuidad que hemos tenido en el equipo ha sido muy importante para nosotras. Es satisfactorio todo lo que se viene haciendo con el equipo y espero que se siga manteniendo. Estoy muy feliz”.Finalmente, “El Rifle” como suele ser apodada, acumula en su palmarés par de campeonatos de la Liga Nacional de Fútbol Femenino (2013 y 2015) y otros dos subcampeonatos de la Copa Libertadores Femenina (2014 y 2016), pero la ex jugadora del Caracas FC, ha buscado siempre superarse en cada temporada, incluso aspirando a probar en otros territorios.“Mi proyección en esta temporada ha sido muy buena y de grandes éxitos. Se que puedo hacer estos goles que hice en Venezuela , en cualquier otro lado. Me siento preparada y con ganas. Lo seguiré demostrando” , concluyó la delantera.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi