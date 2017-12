/ La búsqueda de la felicidad es algo constante para todos. Hoy en día el estrés, la presión, el consumismo y las obligaciones generan dificultades a la hora de ver el lado positivo de las cosas o poder sentirnos felices con lo que somos y tenemos.Alex Korb, es el neurocientífico detrás del libro The Upward Spiral (La espiral hacia arriba), un libro que con base en la investigación cerebral, busca revertir la depresión. A través de su libro, el autor propone una serie de pequeños hábitos sencillos que pueden transformar tu visión de la vida.1. Identifica tus emocionesTodos tenemos emociones negativas en algún momento, y cuando las tengas, ya sea angustia o tristeza, es importante identificar esa emoción. Puede parecer algo muy simple, pero identificarlo es lo que nuestro cerebro necesita.Korb sostiene que en un estudio de resonancia magnética se les mostró a los participantes imágenes de personas expresando emociones. Cuando los participantes reconocían de forma consciente las emociones que veían, lograban reducir el impacto de esos emociones en el cerebro.No se trata de remover las emociones, sino de tomar consciencia. Muchas veces las emociones surgen por cualquier motivo conduciendo a dolores de cabeza, olvidos o malestar, pero al identificarlas nos volvemos más conscientes de esas emociones y no nos dejamos llevar por ellas o que interfieran en nuestra felicidad y bienestar.2. La importancia de agradecerSeguro piensas qué tendrá que ver el ser agradecido con ser feliz, pero según Korb, la gratitud activa la región del cerebro que produce dopamina, la hormona de la felicidad, que también logra que las interacciones sociales sean más disfrutables.Según el experto, recordar ser agradecido forma parte de la inteligencia emocional, y a medida que aumenta, las neuronas en esas áreas se vuelven más eficientes. Así que no dudes en hacerte la pregunta: ¿por qué estoy agradecido?3. Estar en contacto con el solEl contacto con la naturaleza y con el sol son muy beneficiosos para el organismo. Sin embargo, nos pasamos la mayoría de nuestro tiempo encerrados en la oficina y luego encerrados en nuestro hogar.Pero nuestro cerebro necesita de la luz solar para funcionar de manera efectiva, además de que ayuda a impulsar la liberación de melatonina que nos ayuda a descansar mejor, pero por sobre todo, cuando absorbemos sol a través de la piel ayudamos al cerebro a producir serotonina lo que nos genera un mejor estado de ánimo.Así que procura aunque sea unos minutos al sol durante el día para obtener sus beneficios.4. El tacto con los demás es beneficiosoSi bien ya es sabido que la interacción social mejora los sentimientos de aceptación y genera más felicidad en las personas, Korb plantea en su libro que una de las maneras de liberar oxitocina es mediante el tacto.La oxitocina es también conocida como la hormona del amor y cuando las personas se tocan, se abrazan o se toman de las manos para confortarse, ayudan al cerebro a reducir la reacción de dolor.Si bien parece algo instintivo que hacemos cuando alguien está mal, el contacto directo ya sea con abrazos, besos o sosteniendo la mano de un ser querido, puede tener grandes beneficios.5. No dudes, toma decisionesTomar una decisión o establecer una meta tienen un efecto positivo, según Korb, logra disminuir la ansiedad y el estrés y aumenta la capacidad de resolver problemas.Tomar una buena decisión nos hace sentir más en control de las situaciones, mientras que elegir algo que quieras hacer te hará sentir más feliz y relajado. Por eso la clave es seguir las cosas que te hagan disfrutar más y que te hagan sentir menos ansioso y más relajado.Estos consejos no requieren de grandes esfuerzos, simplemente de ser más conscientes de nuestras emociones, tomar las decisiones que nos hagan más felices y agradecer lo que tenemos para valorar lo importante y dejar de preocuparnos por cosas que no lo valen. ¿Qué te parecieron estos consejos?Fuente: VixPSCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi