/ SANTIAGO.- Liverpool dio el golpe. Ayer fichó al holandés Virgil Van Dijk, quien se convirtió en el defensa más caro de la historia del fútbol mundial.Los "Reds" pagaron 101,5 millones de dólares al Southampton por el pase del zaguero de 26 años, quien era pretendido por varios de los mejores equipos del mundo.A raíz del fichaje de Van Dijk, aquí va el listado de los 10 defensas por los que más se ha pagado. En el Top Ten hay varias contrataciones del Manchester City.10.- Liliam Thuram: US$ 49.500.000 pagó la Juventus al Parma el 20019.- Leonardo Bonucci: US$ 50 millones pagó el Milan a la Juventus este año8.- Thiago Silva: US$ 50.000.000 desde el Milan al PSG el 20127.- Nicolás Otamendi: US$53,3 millones pagó el Manchester City al Porto el 20156.- Rio Ferdinand: US$ 55 millones le pagó el Manchester United al Leeds el 20035.- David Luiz: US$ 59 millones pagó el PSG al Chelsea el 20144.- John Stones: US$ 67.000.000 desembolsó el Manchester City al Everton el 20163.- Benjamin Mendy: US$ 68 millones pagó el City al Mónaco este 20172.- Kyle Walker: US$ 71,6 millones desde el Tottenham al City el 2017