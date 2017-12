/ El periodo vacacacional representa una oportunidad para salir de la rutina diaria, disfrutar de otros ambientes y reanimarse con la vida. Antes sera necesario tomar precauciones y llevar aquello que garantice una estancia agradable y un estado de salud ptimo 28/12/2017.Para lograrlo, debes tomar las siguientes precauciones:1) Repasa todos los detalles de la pliza de seguros de gastos mdicos, sobre todo la cobertura al extranjero, de lo contrario sera prudente contratar un seguro temporal.2) Si no llevas a los nios, deja autorizacin escrita para cualquier tratamiento a quien est al cuidado de ellos.3) Si tomas medicamentos, llvalos consigo, no en la maleta porque se pueden perder; consulta a tu mdico antes de salir para anticiparte a cualquier eventualidad.4) Si llevas a los nios, lleve contigo refrigerios y alimentos conocidos, as como medicamentos que le sean tiles para el resfriado o alguna reaccin alrgica. Lleva a la mano el nombre, direccin y telfono del hotel donde se hospedan.5) Es importante llevar el registro de vacunas ya que la epidemiologa de cada pas es diferente y pudiera requerirse alguna en especial.6) Si alguno de la familia padece una enfermedad crnica, adems de llevar consigo los medicamentos, tengan a la mano el nmero de telfono del mdico tratante.7) Obvia decir que, habiendo consultado las condiciones del tiempo en el sitio por visitar, llevar la ropa adecuada y lo necesario para repeler mosquitos y protegerse de los rayos del sol o la lluvia.8) Ten conocimientos sobreel uso de las medidas elementales en caso de diarrea del turista como es el suero oral y el reposo. Acude a emergencias en caso de vmitos y diarrea no controlables.9) Extrema las medidas de seguridad en caso de rentar vehculo; verifica el nmero de emergencias local; toma el descanso necesario en distancias largas.Adems de cumplir con estas recomendaciones el objetivo central para unas vacaciones saludables debera ser el desconecte completo de las actividades habituales. Por consiguiente, debes evitar en lo posible el uso de celulares, computadoras, relojes, y utilizar la mayor parte del tiempo para descansar, hacer deporte, caminar y divertirte.Tampoco olvides el sentido comn, porque estar desinhibido no significa exponerse a riesgos innecesarios.Disfrutar las vacaciones es darle atencin a su salud.Por primumnonpecuniam.wordpressCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi