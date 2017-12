/ El ministro de Asuntos Exteriores de Portugal, Augusto Santos Silva, aseguró este jueves que su país no tiene ninguna responsabilidad en las fallas de la distribución de pernil en Venezuela Foto: Pysnnoticias Recordemos, que este miércoles en cadena nacional el presidente Nicolás Maduro denunció que el gobierno de Portugal era el responsable de que el pernil navideño no llegara a tierras venezolanas.Según la publicación de El Nacional Web, el diplomático en entrevista ofrecida a un medio luso, aseguró que “el gobierno portugués no tiene poder para sabotear el pernil”.Santos Silva explicó que, como el mundo se rige por una economía de mercado, las exportaciones son competidoras.Anunció que revisarán la embajada de Portugal en Venezuela , sin embargo, acotó que primero deberán percibir lo que pasó.“Yo soy un científico profesional. Primero vamos a apurar los hechos y luego sacaremos las conclusiones”, concluyó.Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, descarga nuestra aplicación de Telegram al ingresar a este link https://t.me/noticias24carabobo y dale clic a +unirme.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi