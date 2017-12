Los sistemas Trolebús, Trolcable y Bus Mérida, los cuales conforman la red de transporte público masivo del estado andino, movilizaron durante 2017 14.008.634 usuarios; unos 700 mil usuarios más que en 2016, cuando se registró una cifra de movilización de 13.307.322.Edward Rojas, gerente general de Trolebús Mérida (Tromerca), dijo que sólo el Trolebús trasladó 7.198.399 usuarios, mientras que el Trolcable alcanzó a movilizar a 3.649.592 usuarios y el Bus Mérida totalizó 3.160.643. Indicó que la incidencia en este incremento se debió a los planes de contingencia implementados por la estatal para neutralizar los paros de transporte que se desataron a comienzos de año; además de las rutas turísticas que se desplegaron por toda la entidad durante el Carnaval, la Feria del Sol y la Semana Mayor. "Hemos cumplido con Mérida y su movilidad, alcanzando máximos históricos de movilización con nuestros tres sistemas. El transporte en Mérida sigue fortalecido de la mano del Presidente Nicolás Maduro y estamos seguros que en 2018, seguiremos expandiendo nuestra red pública" expresó el gerente general de Tromerca.(PT)View the discussion thread. blog comments powered by DISQUS back to top Noticias Destacadas de MéridaCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi