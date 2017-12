/ La prosperidad, armonía y felicidad en el hogar y en la vida, según la sabiduría china, están íntimamente ligadas a la decoración y a la distribución de los espacios. El fracaso o el éxito dependerán de la manera cómo la persona se integre al ambiente cotidiano.Los chinos organizan el mobiliario de sus oficinas o habitaciones de acuerdo con el feng shui, un arte que comenzó a desarrollarse hace más de seis mil años en la creencia: "Nuestro ambiente modela nuestras vidas". La palabra significa viento y agua y en él se utilizan elementos de la naturaleza.El feng shui analiza el diálogo del hombre con el medio que lo rodea. El dúo hombre-medio es portador del chi positivo o energía vital que genera entornos armoniosos."El técnica se guía por el principio tierra, cielo, aire y metal, por eso es importante decorar con estos elementos sin recargar mucho", precisa el decorador Dorian Ortíz. Según los especialistas, cuando se conoce la forma en que circula la energía universal se puede utilizar a favor.Para las paredes, el decorador recomienda en este año usar colores claros y neutros como márfil, celeste y champagne. "Mientras más limpia sea la decoración mejor correrán las energías. Si se recarga mucho, ellas se detienen", advierte.La energía en las plantas:Las plantas son consideradas buenos reservorios de energía. Además de embellecer, crean rincones agradables. Son recomendadas para contribuir con la armonía, la salud y la prosperidad. Proporcionarán el equilibrio que el ambiente requiere. Esa es la principal búsqueda de esta teoría milenaria, adaptada a la vida contemporánea.Marisol Pérez, secretaria de 29 años, argumenta: "Un cambio en la decoración de la casa o la oficina implica una transformación en el mundo interno y en la vida. Gracias a la técnica armonicé mejor mi hogar. Utilicé elementos como metal, agua, madera, fuego y tierra conjugados entre sí para que las energías fluyan positivamente".Por su parte, Beatriz Mavárez, ama de casa de 41 años, expresa su fe por la técnica y confiesa decorar su casa con elementos alusivos al feng shui. "Tengo móviles con delfines en un rincón de la casa, también plantas naturales en cada espacio de mi hogar. Me permiten estar relajada y en un ambiente fresco y en equilibrio con la naturaleza.Muchos son los objetos que las personas toman del feng shui para armonizar los espacios entre ellos móviles, cuarzos, velas, e imágenes de personajes propios de la creencia asiática.Tips de Feng shui:1) Mientras menos muebles y objetos haya en el lugar más armonioso será. Los sitios recargados absorben la atención de los demás y las energías.2) Colocar la cama de modo que pueda ver la puerta ayuda a proporcionar un sueño tranquilo.3) No colocar un escritorio sobre una ventana, pues cada vez que la persona levante la cabeza verá el paisaje y perderá la concentración. Se debe colocar en un ángulo que cuando levante los ojos se vea el trabajo que se está realizando, pero al mover un poco hacia algunos de los dos lados se pueda observar el paisaje. El escritorio tampoco debe colocarse debajo de un techo bajo puesto que es bueno tener espacio suficiente encima de la cabeza para poder pensar mejor.4) No colocar espejos en la sala ni en los cuartos, hay que dejarlos sólo para el baño.5) Las aguas estancadas crean un ambiente sombrío, roban vitalidad y causan enfermedades.6) Recrear el ambiente con plantas para lograr la paz y la quietud. "Las fuerzas energéticas simbolizan el elemento madera, por lo que se les utiliza para equilibrar los ambientes dominados por la tierra, como por ejemplo una casa cuadrada, con ventanas, puertas y mobiliario también cuadradas, allí las plantas darían un aire nuevo", según publicó Terah Collins, en su libro "Feng Shui para Occidente".7) Al entrar a la casa la puerta principal nunca debe estar directamente a una escalera porque es de mal augurio. La cocina debe estar lo más cerca posible del fondo de la casa.8) Para tener una vida armoniosa coloque en su hogar muchas plantas, flores, peces, orden y limpieza general.Fuente: PanoramaPSCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi