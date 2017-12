/ ONU: Ataques saudíes en Yemen matan 109 personas en 10 días . Foto: Hispan TVEl coordinador humanitario de la ONU para Yemen, Jamie McGoldrick, exigió el cese de los ataques indiscriminados contra civiles en el país, tras denunciar que estos han causado 109 muertos en los últimos diez días.A través de un comunicado la ONU citó un bombardeo contra un mercado popular en la provincia de Taiz (sureste) el pasado martes, en el que murieron al menos 54 civiles, entre ellos ocho niños, y otros 32 resultaron heridos.Ese mismo día otras 14 personas de la misma familia perdieron la vida en la provincia de Al Hudaida (oeste) durante otro bombardeo de la coalición liderada por Arabia Saudia, precisó el comunicado.Statement on behalf of the Humanitarian Coordinator for #Yemen , Jamie McGoldrick @jamiemcgoldric8 on mounting civilian causalities: https://t.co/pJsKROEl6g pic.twitter.com/lSFec12xtH— OCHA Yemen (@OCHAYemen) 28 de diciembre de 2017Según el texto en los últimos diez días, otras 41 personas murieron y 43 resultaron heridas en varios ataques aéreos en diversas provincias yemeníes.McGoldrick consideró que estos incidentes “prueban la completa indiferencia hacia la vida humana” por parte de todas las partes involucradas en el conflico, “incluida la coalición encabezada por Arabia Saudí”.Asimismo, recordó a la coalición árabe y a las otras partes del conflicto su obligación de preservar las vidas civiles y de distinguir entre objetivos militares y civiles, como estipulan las leyes internacionales y señala que “solo puede haber una solución política” y no militar.Senador de EE. UU. critica la participación de los EE. UU. en Yemen El senador demócrata, Chris Murphy denunció la participación de su país en la guerra de Yemen. Mientras que el Congreso declaró ‘no autorizado’ papel de Estados Unidos en la agresión a…La "absurda" guerra encabezada por Arabia Saudi no ha tenido otro resultado más que la destrucción de Yemen y el "sufrimiento inconmensurable de su pueblo, que está siendo castigado", señaló McGoldrick.Un reciente informe del Centro Legal para Derechos y Desarrollo de Yemen ha indicado que la agresión de Arabia Saudí y sus aliados, iniciada el pasado 26 de marzo de 2015, ha dejado hasta ahora 35.415 víctimas civiles: 13.603 muertos y 21.812 heridos.La ONU por su parte ha alertado en reiteradas oportunidades que Yemen afronta la peor crisis humanitaria del mundo, con cerca de 8 millones de personas al borde del hambre, una epidemia de cólera que ha infectado a 1 millón de personas y un colapso económico en lo que ya era uno de los países más pobres del mundo árabe debido a la guerra y al bloqueo impuesto por Arabia Saudita.Estos temas te pueden interesar: ONUCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi