/ El Directorio del Partido Nacional mantuvo la sanción leve sobre el Intendente de Soriano, Agustín Bascou en forma dividida.Sobre la mesa estaba la posibilidad de suspenderle los derechos por haberle vendido a la propia Intendencia combustible desde estaciones de servicio de su propiedad.Su conducta violó normas de buena administración pública y le permitió generar beneficios económicos para sus intereses particulares, según un dictamen de la Junta de Transparencia y Ética Pública. Su accionar está siendo investigado además por la Justicia Penal, a partir de una denuncia presentada por ediles del Frente Amplio.Votaron por la suspensión los siete directores que responden a Lacalle Pou, a los que se le sumó la senadora Verónica Alonso, el presidente de la Juventud Nacionalista, Armando Castaingdebat (hijo) y el edil Ricardo García, un independiente.Por mantener la sanción leve a Bascou votaron los cinco directores de Alianza Nacional y el otro integrante por la Juventud, Washington Farías. El diputado Pablo Iturralde decidió retirarse de sala y no participar de la votación.El edil nacionalista de Soriano por el sector Luis Lacalle Pou, Marco Morosini dijo a Rompkbzas que la decisión del Directorio lo sorprendió, consideró que tendrá costo político y se preguntó con qué parámetros se va a denunciar la corrupción cuando no sea en tiendas propias con esta resolución.DescargarEl diputado Jorge Gandini del Sector Alianza Nacional al que pertenecía Bascou hasta hace algunas semanas, dijo que no votaron para defender al Intendente sino para refrendar a la comisión de Ética.DescargarGandini reconoció que "la gente corta grueso" y que el caso puede derivar en un costo político para el Partido Nacional.Opinó que el intendente de Soriano tiene el apoyo de sus electores y dijo que la situación del ex vicepresidente Raúl Sendic, no es comparable.DescargarFuente Rompkbzas - EcosCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi