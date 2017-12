/ La flor de jamaica es un diurético ideal para eliminar las toxinas de tu cuerpo, si a eso le agregas zumo de naranja y mandarina, la combinación es perfecta y tu paladar lo agradecerá. Vive con nosotros esta exquisita receta. Preparación:1 El primer paso para realizar esta receta de mermelada casera es prealistar los ingredientes.2 En una olla honda adiciona el zumo de las naranjas y mandarinas, luego agrega la flor de jamaica y el azúcar, todos estos ingredientes debemos llevarlos a fuego medio.3 Una vez observes que la mezcla para la mermelada de flor de jamaica está a punto de ebullición, verás como los cítricos irán soltando como una especie de espuma en la superficie, deberás retirarla con la ayuda de una cuchara y desecharla. Cuando se forme un almíbar de consistencia muy espesa, la mermelada estará lista y podrás apagar el fuego.4 Debemos llevar la mermelada casera a un bol para que esta se enfríe y podamos enfrascar en un envase de vidrio.5 Sirve la mermelada de flor de jamaica, lo ideal es que esté fría al momento de consumir. Se puede conservar en la nevera durante 20 días o un mes, lo importante es no introducir cucharas sucias para que esta se mantenga libre de bacterias.Es perfecta para la hora del desayuno con pancakes de avena, según las sugerencias de Recetas Gratis . 