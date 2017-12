/ El ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, dijo este jueves en una transmisión del canal del Estado que gracias a la creación de la criptomoneda Petro, los saboteos a la importación de alimentos como el pernil se detendrían. "Va a permitir saltarnos cualquier tipo de bloqueo financiero como lo que acaba de ocurrir con la entrega de alimentos del pernil para el pueblo de Venezuela . Los bancos que impidieron que los pagos se dieran y los países que por temor no enviaron a tiempo los cargamentos", detalló el también dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela Las declaraciones se dan luego de que este miércoles el presidente Nicolás Maduro asegurara que el pernil que ofreció a principio del mes de diciembre no ha sido entregado a los venezolanos debido a un saboteo por parte de Portugal.Pese a que el Gobierno venezolano intentó responsabilizar al país luso, el ministro de Exteriores Augusto Santos Silva aclaró este jueves que su país no importa cerdo ni a Venezuela ni a ningún otro país, motivado a que la economía es de libre mercado.“Vivimos en una economía de mercado. Las exportaciones les competen a las empresas”, acotó en entrevista a TSF.El retraso en la entrega de perniles y cajas Clap, ha generado protestas en todo el territorio nacional así como en varias zonas de Caracas.Lea también:#Gobierno dice que entregará perniles desde este 28 de diciembre https://t.co/kO3h5R4CIT pic.twitter.com/5LumXWPkyS— CaraotaDigital (@CaraotaDigital) 28 de diciembre de 2017Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi