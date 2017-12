A través de las redes sociales , la modelo y animadora Marie Claire Harp, compartió una fotografía de un accidente que tuvo con su pantalón, como consecuencia de a "comelona" que ha tenido en Navidad.La también empresaria se fue a pasar las festividades decembrinas en su Estado natal, Falcón, y durante una paseo por la Vela de Coro , la exmiss compartió con todos sus seguidores el atropellado, pero graciosos accidente que tuvo con la vestimenta que llevaba puesta."Come muchas hallacas decían, no engordaras ni un kilo decían, es diciembre y no pasa nada decían, así como cuando el pantalón de pronto se encoge en público? Así!!!", escribió junto a una foto en donde permitió ver como se quedó con una nalga afuera, luego de que su pantalón se rasgara.Ahora, nosotros nos preguntamos, ¿realmente Marie Claire no ha parado el pico en estas Navidades" o ¿será que el pantalón era de mala calidad? Ahí te la dejamos…Come muchas hallacas decían, no engordaras ni un kilo decían, es diciembre y no pasa nada decían, 😱😂😂🤣🤣🤣🤣🤣 así como cuando el pantalón de pronto se encoge en público? Así!!! 😢😢😭🤣A post shared by Marie Claire Harp (@marieclaireoficial) on Dec 27, 2017 at 2:47pm PSTPar de horas antes del rompimiento, la exmiss posteó esta foto en la red de la camarita, en donde al parecer todo estaba bajo control.La Vela de Coro y sus misterios tan hermosos…A post shared by Marie Claire Harp (@marieclaireoficial) on Dec 27, 2017 at 12:38pm PSTNotiespartano/rondaCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi