/ Ni siquiera ha esperado a la apertura oficial el 1 de enero para poner patas arriba el mercado de fichajes invernal (boreal): el Liverpool paga 75 millones de libras por el defensa holandés del Southampton Virgil van Dijk.De confirmarse las cifras del traspaso que baraja la prensa británica (que corresponden a 84,4 millones de euros o 100,4 millones de dólares), sería el mayor monto en la historia por un defensa, superando los 57 millones de libras (más 6 en bonus) que el pasado mes de julio el Mánchester City pagó al Tottenham por el lateral derecho Kyle Walker.Mediante un comunicado en su página web, el Liverpool anunció este miércoles la primera gran operación de la próxima ventana de fichajes: la del codiciado defensa holandés Virgil van Dijk, de 26 años.El jugador internacional de 26 años "se mudará a Anfield con la reapertura de la ventana de fichajes el 1 de enero de 2018" y se le asignará el dorsal número 4, precisó el club en el comunicado."Encantado y honrado del acuerdo para ser jugador del Liverpool. Hoy es un día de orgullo para mí y para mi familia, puesto que me uno a uno de los mayores clubes en el mundo", declaró Van Dijk en las redes sociales , donde posó con la camiseta de los Reds y un árbol de Navidad.El técnico del Liverpool, el alemán Jurgen Klopp espera que Van Dijk se convierta en la pieza que apuntale la defensa Red, la línea más vulnerable de un equipo que está cuarto en la Premier League, aunque lejos del líder Mánchester City y que se enfrentará en octavos de final de la Liga de Campeones al Oporto.En lo 20 primeros partidos del campeonato, el Liverpool ha encajado 23 goles, es decir, más de uno por encuentro, lo que supone la peor media de los seis primeros clasificados de la Premier League.Pese a que otros grandes de la Premier como el Chelsea y el Mánchester City estaban interesados en este jugador, el holandés ha acabado decantándose por la entidad de Anfield, donde tendrá un salario semanas de 180.000 libras (202.500 euros o 241.000 dólares), según la prensa inglesa.El Southampton confirmó a través de sus redes sociales una operación que supone "un nuevo récord mundial por un defensa", aunque no precisó las cifras del fichaje.Los 75 millones de libras pagados por Van Dijk supone también igualar las cifras de la compra del belga Romelu Lukaku por el Mánchester United el pasado verano (boreal), la segunda operación más cara del fútbol inglés tras los 90 millones de libras que pagaron los Red Devils por el francés Paul Pogba hace un año y medio.- 'Transfer request' rechazado -Van Dijk, que fichó por el Southampton procedente del Celtic de Glasgow en 2015, ya estuvo cerca de Anfield el pasado mes de julio e incluso solicitó el 'transfer request' (petición de traspaso), pero los Saints rechazaron entonces su venta.Eso provocó que el nuevo entrenador del Southampton, el argentino Mauricio Pellegrino, no contara con el holandés al comienzo del presente curso y que con los recientes rumores sobre un traspaso en enero el defensa volviera a salir del equipo en los últimos partidos contra el Chelsea, Hudderfield y Tottenham, por lo que solo ha disputado 12 de los 20 encuentros de la temporada.Van Dijk podría debutar con su nuevo equipo el 5 de enero en la tercera ronda de la FA Cup, en la que el Liverpool se enfrentará a su vecino Everton.El viaje Southampton-Liverpool es un trayecto habitual en los últimos años, ya que antes que Van Dijk, Rickie Lambert, Adam Lallana, Dejan Lovren, Nathaniel Clyne y Sadio Mané también hicieron este trayecto.