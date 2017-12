VENEZUELA: Portugal dice que no tiene ningún poder para sabotear perniles en Venezuela

Portugal dice que no tiene ningún poder para sabotear perniles en Venezuela El ministro de Asuntos Exteriores de Portugal, Augusto Santos Silva, aseguró este jueves que su país no tiene ninguna responsabilidad en las fallas de la distribución de pernil en Venezuela , como lo denunció ayer Nicolás Maduro "El Gobierno portugués no tiene, con seguridad, ese poder de sabotear" perniles, aseguró el ministro portugués de Exteriores, Augusto Santos Silva, en una entrevista con la emisora lusa TSF, en la que recordó que Portugal vive "en una economía de mercado" y "las exportaciones competen a las empresas". Maduro acusó el miércoles a Portugal de sabotear la importación de jamones navideños por parte del Gobierno venezolano, que ha incumplido su promesa de repartir entre el pueblo este alimento tradicional de Navidad."¿Pero qué pasó con el pernil? Nos sabotearon. Puedo decirlo de un país, Portugal. Estaba listo, porque nosotros compramos todo el pernil que había en Venezuela . Todo lo compramos. Pero teníamos que importar y así di la orden y firmé los pagos. Pero nos persiguieron las cuentas bancarias", dijo Maduro en una intervención televisada.El ministro portugués anunció que va a preguntar a la embajada de Portugal en Venezuela sobre este caso para esclarecer lo ocurrido. Venezuela es un país de importancia para Portugal porque alberga la segunda mayor comunidad de portugueses en Latinoamérica (unos 400.000), sólo por detrás de Brasil, ya que muchos emigraron a ese país entre las décadas de 1940 y 1980.No obstante, la situación actual de Venezuela provocó que descendientes de esos emigrantes decidieran volver a Portugal. EFE