Los presidentes de los partidos de Chile Vamos afinan los detalles para presentar al presidente electo, Sebastián Piñera, sus opciones para conformar el nuevo gobierno.En un panel organizado por La Tercera , al que asistieron Cristián Monckeberg (RN), Jacqueline van Rysselberghe (UDI) y Francisco Undurraga (Evópoli), coincidieron en que no van a promover a parlamentarios o alcaldes para ocupar un cargo en el futuro gabinete.El presidente de RN aseguró que él "no recomendaría" sacar a personas de sus cargos, ya que cree que "hay suficientes personas capaces en todos los partidos y en nuestro sector para asumir cargos en el gobierno". "Excepcionalmente si hay un alcalde o parlamentario que se requiere o se necesita" lo van a proponer , precisó Monckeberg.Por su parte, la líder de la UDI añadió que "puede haber excepciones", pero "no es que los parlamentarios tengan que empezar a ver al gobierno porque eso no va a pasar".En este sentido, también detallaron que no van a proponer a personas que no sean de la coalición.La senadora van Rysselberghe creo que hay una premisa básica y es que "las personas tienen que adherirse al proyecto político" y que "mínimo debió haber votado por Sebastián Piñera".El diputado Monckeberg, consultado sobre la posibilidad de incluir a la senadora Lily Pérez (Amplitud) al gabinete, aseguró: "Yo no voy a ser el que la promueva, por ningún motivo, porque yo tengo que promover a los propios. Si el presidente resuelve incorporarla, tendrá sus razones".Conducta intachable Los timoneles de Chile Vamos explicaron que cada partido propondrá al presidente electo los nombres para conformar el próximo gobierno.La presidenta de la UDI detalló que Piñera les pidió que tuvieran dos características: experiencia técnica e intachable conducta anterior. "El criterio general es que tiene que ser una persona que al día siguiente nombrado no aparezca en los diarios ", precisó la senadora.Por su parte, el presidente de Evópoli, descartó una eventual negociación entre los partidos. "Lo que va a existir es que nosotros vamos a ofrecer nuestros mejores nombres y él (Sebastián Piñera) conformará su gobierno, gabinete, intendente, seremi y gobernadores".Los presidentes además reafirmaron que entre el 2 y 3 de enero se deberán entregar las listas de nombres para los cargos del gobierno al presidente electo.