/ "Agradece que no te matamos. No queremos lacras como tú viviendo".Eso fue lo último que escuchó el joven trans I.C. , de 19 años, cuando fue abordado por dos personas la madrugada de este jueves mientras esperaba una micro en un paradero de la ciudad de Osorno. Antes de que pudiera pedir ayuda, los sujetos se avalanzaron sobre él y con la fuerza de un codazo que le quebró los anteojos que ocupaba en ese minuto, cayó al suelo en donde siguió recibiendo golpes y patadas.Amigos de la víctima aseguran que el joven había recibido amenazas previas por su visibilidad dentro de la comunidad trans y su participación en temas de derechos humanos. Asimismo, fuentes cercanas confirmaron a La Tercera que I.C. ya había hecho la constatación de las amenazas al Instituto Nacional de Derechos Humanos en Puerto Montt y la denuncia correspondiente al Ministerio Público.Miguel Maldonado , presidente del Movimiento de Gays, Lesbianas, Trans y Heteresexuales (Mogaleth) de Puerto Montt, a la que pertenece I.C. , comentó a La Tercera que "la validación de los discursos de odio sólo naturalizan la violencia a la comunidad LGBTI. No podemos esperar una muerte para poner urgencia a las demandas de la comunidad"."La agresión fue cerca de las 4.00 de la mañana cuando él ya se había separado de sus amigos. Quienes lo agredieron hicieron mención a las amenazas que él había recibido previamente, por lo cual nosotros especulamos que las personas que lo atacaron lo tenían identificado previamente", agrega Maldonado.A través de un comunicado público, Mogaleth manifestó su "absoluto repudio e impotencia frente al cobarde ataque transfóbico a uno de nuestros activistas trans el día 28 de diciembre, quien durante el mes de julio del presente año fue amenazado de muerte".Además, agregaron que "ponemos de manifiesto nuestra preocupación sobre los hechos ocurridos, ya que además de atentar contra la integridad de un miembro de la comunidad LGBTI, marca un precedente para todos aquellos que forman parte del activismo y/o hacen visible su identidad de género u orientación sexual".Desde la sede en Puerto Montt del Instituto Nacional de Derechos Humanos señalaron que "condenamos este tipo de acciones contra un conocido activista de la causa transgénero" y aseguraron que están prestando todas las asesorías necesarias para que la familia pueda presentar las denuncias correspondientes frente a las autoridades.Maldonado aprovechó de hacer referencia a la Ley de Identidad de Género que está en tramitación en el Congreso. "Este tipo de situaciones claramente indican que no podemos esperar que hayan nuevas agresiones o la muerte de una persona para que la ley lleve su nombre", señaló."Nuevamente, esto es una muestra de que la población trans y la comunidad LBGTI sigue siendo agredida constantemente y si no lo hacemos visible, seguirán quedando en nada. Aquí es cuando nosotros necesitamos que se le ponga real urgencia a estas demandas que se han levantado desde la comunidad LGBTI", enfatiza Maldonado.Franco Fuica , vicepresidente de la Asociación OTD Chile, comentó a La Tercera que "nos parece horroroso y lamentable que estás cosas sigan pasando. La responsabilidad de que sigan ocurriendo es de toda la sociedad"."El retardo en la Ley de Identidad de Género está produciendo un retraso respecto del reconocimiento de las personas trans. Así como la Ley Zamudio genera un precedente respecto a la no discriminación, ese mismo efecto debe cumplir la Ley de Identidad de Género", aseguró Fuica.I.C. constató lesiones en el Hospital de Osorno durante la madrugada y actualmente se recupera en su casa. Mientras, Carabineros sigue buscando a los dos agresores que se dieron a la fuga luego del cobarde ataque.