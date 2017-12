/ Con apenas un año de operaciones a su haber y escasos resultados para demostrarlo, UBI Blockchain Internet está alimentando un auge en las acciones.Se ha convertido en una de las empresas más valiosas que cotizan en bolsa en el universo de bitcoin , solo superada por LongFin . La acción subió casi mil por ciento este año, lo que avalúa a UBI Blockchain en mil 200 millones de dólares.Ahora, la compañía con sede en Hong Kong se registró para vender 72.3 millones de acciones adicionales que actualmente son propiedad de ejecutivos como el máximo ejecutivo Tony Liu , según muestran los documentos regulatorios.Pero convencer a los potenciales accionistas a que apuesten por un modelo de negocios no probado podría ser un desafío para una empresa con 18 empleados, sin ingresos y cuyas declaraciones regulatorias incluyen un número de teléfono desconectado.La volatilidad de bitcoin, considerada un referencial para las empresas que dependen de la tecnología blockchain , tampoco ayuda."El perfil de esta empresa es aterrador", dice Charles Lee, profesor de contabilidad en la Escuela de Posgrados de Negocios de la Universidad de Stanford."Blockchain está justo en la cima de la prominencia en este momento. Pero existe este problema porque es difícil verificar algo: la tecnología, el hecho de que está en China . Con certeza no quieres tener esta acción".Blockchain es una base de datos grande y universalmente accesible que mantiene un registro digital de las transacciones.UBI Blockchain señala en documentos presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos que desea aprovechar esta capacidad "para rastrear un alimento o producto farmacéutico desde su fuente original en el contexto del internet de las cosas hasta el consumidor final".T.J. Jesky , abogado de UBI de la firma de abogados Jesky Law, explica que "UBI Blockchain está en proceso de desarrollar tecnología para rastrear productos farmacéuticos fabricados en China desde el fabricante hasta el consumidor final. La idea es evitar productos falsificados".Los posibles accionistas podrían tener dificultades para conocer más acerca de la compañía a través de otros medios.Las llamadas al número de teléfono de la compañía que figura en los archivos de la SEC se desviaron a un número que fue desconectado, y una llamada a la oficina de UBI Blockchain en Nueva York llegó al teléfono móvil de Hong Zhu, que figura en la declaración sin cargo.Zhu, que está vendiendo 250 mil acciones Clase C en la oferta, no devolvió las llamadas solicitando comentarios.Las acciones de UBI Blockchain cerraron el martes en Nueva York a 33 dólares.Al igual que muchas compañías que arriesgan sus fortunas con la tecnología blockchain y bitcoin, sus acciones han oscilado violentamente este año. Aumentaron más de mil por ciento a principios de diciembre y continúan oscilando con una variabilidad similar a la de un bitcoin.Las declaraciones describen a una compañía cuyas finanzas son tenues. UBI Blockchain tiene un déficit acumulado de 6.3 millones de dólares y solo 15 mil 406 dólares en efectivo disponible. Gasta "aproximadamente 220 mil dólares por mes", de acuerdo con la declaración S-1 del 21 de diciembre que describe los planes para vender acciones.El documento agrega que "la gerencia no está segura de que la compañía pueda generar suficientes ingresos en los próximos 12 meses para mantener nuestras operaciones".Y, sin embargo, los ejecutivos de la empresa, en lugar de la firma, serían los que cosecharían las ganancias de las ventas de acciones.El máximo ejecutivo, Liu, quien financió personalmente este negocio mediante préstamos a una tasa de interés del 7 por ciento, venderá 40 millones de acciones.Bitcoin 'hace su lucha' y supera los 15 mil dólares Plataformas de bitcoin 'sufren' con desplomesCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi