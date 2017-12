/ A través del Twitter de Tidal, el rapero Jay-Z difundió un adelanto de su próximo videoclip. Este jueves, el artista reveló algunos segundos del video musical de Family Feud , tema que forma parte de su más reciente disco titulado 4:44.El tema – cuyo video completo será publicado este viernes – es interpretado por el músico junto a su esposa, la también cantante Beyoncé: uno de los sencillos que compuso en medio de la crisis marital que vivió hace unos años, y que confirmó en noviembre pasado.. @S_C_ 's "Family Feud" x 12/29 x #TIDAL : https://t.co/We5OlPBrLl pic.twitter.com/sNoRbI8R56- TIDAL (@TIDAL) 28 de diciembre de 2017Después del análisis de las letras del disco Lemonade publicado por Beyoncé en 2016, cobraron fuerza los rumores sobre una supuesta infidelidad del rapero. Jay-Z, a su vez, reforzó los trascendidos con la salida de 4:44 (2017). Pero hace un mes, el músico y empresario dio una reveladora entrevista al New York Times, donde confesó haber engañado a la diva del pop. “La parte más dura es ver el dolor que has causado en los ojos de otra persona, y lidiar con eso” , reconoció al medio, y reveló que junto a Beyoncé usaron la música como terapia.Y aunque no se ha referido a las canciones en particular, Family Feud (Pelea de familia) es uno de los temas que apela justamente a la superación de la crisis. “Un hombre que no cuida de su familia no puede ser rico”, dice Jay-Z en el tema, mientras ambos cantan reiteradamente “Nadie gana cuando la familia pelea”.En el primer vistazo del video se ve a Jay-Z en una iglesia, entrando junto a la hija mayor del matrimonio, Blue Ivy – ya que este año la pareja recibió el nacimiento de gemelos -. Ambos se dirigen hasta el altar, donde se encuentra Beyoncé en un dramático vestido azul oscuro. Luego se ve al artista en el confesionario, y a su esposa del otro lado.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi