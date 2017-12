/ Movimiento Ciudadano (MC) inició con los pre-registros de candidatos y candidatas a cargos de elección popular para el proceso local de Nuevo León.La convocatoria fijó un plazo del 26 de diciembre al dos de enero y, como marca la ley, iniciará la precampaña el tres de enero para la competencia interna, la cual finaliza el 11 de febrero."A diferencia del PRI y del PAN y otras fuerzas, aquí en Nuevo León (en Movimiento Ciudadano) no va a haber dedazos, no habrá imposiciones, estamos en contra de eso, queremos que haya espacios para la ciudadanía", dijo Samuel García, dirigente estatal de este partido político.Señaló que la figura independiente quedó dañada luego de que el gobernador pidiera licencia para abandonar el estado, por lo que lanzó una invitación a los nuevoleoneses a formar parte de las candidaturas ciudadanas."No te queda en Nuevo León más que esta opción fresca y ciudadana, que es Movimiento Ciudadano; prohibido afiliar, no queremos atar a nadie de las manos, aquí todo mundo es libre y el día que no estén a gusto se pueden retirar", indicó.Por el local de este partido político se pudo observar a ciudadanos y ciudadanas que acudieron a manifestare su deseo de participar en las próximas elecciones del 2018."Actualmente no puedo dar los nombres, pero hay alrededor de 15 candidatos que se registraron con la figura independiente, y nos acaban de decir que van a desistirse para contender en precampaña con Movimiento Ciudadano, porque están previendo que la figura independiente va en Nuevo León a morir", indicó el también diputado local.Aseguró que a la mayoría de las solicitudes de registro son para precandidaturas de la zona sur del área metropolitana, entre diputados y alcaldes a Monterrey, San Pedro, Santiago y Guadalupe."Hoy con este pre-registro de candidatos no va a haber Frente local", agregó el dirigente de MC, en relación a la alianza que se creó a nivel nacional con el PAN y el PRD.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi