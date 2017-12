/ Esta mañana el ex Presidente Ricardo Lagos, tras encabezar la ceremonia de reposición de los cuadros de los ex presidentes del Instituto Nacional, se refirió a la segunda vuelta presidencial y sobre su visita al presidente electo Sebastián Piñera.Al respecto, el ex mandatario indicó que esto último fue consecuencia de una invitación por parte de Piñera. “No era una visita protocolar porque los ex presidentes no cumplimos eso, pero sí era una visita en el sentido republicano”, explicó. “Un ex presidente no puede negarse a concurrir si un presidente le pide un consejo”.Esa visita, indicó, no quiere decir que avala sus decisiones o está en contra. “Mi obligación es darle mi opinión franca y sincera para colaborar porque el es el presidente”, agregó.Sobre la continuidad de la Nueva Mayoría por otra parte, el ex mandatario expresó que “las diligencias políticas” lo estaban analizando.“No es mi rol decir lo que tienen que hacer las diligencias políticas, ni comentarlas tampoco. He tratado de hacer un análisis más profundo porque en último término, ¿qué quiere decir una elección presidencial en donde la mitad de los ciudadanos no les interesa? Eso es lo que me preocupa”, indicó. “Podemos decir quien ganó, pero lo que está claro es quien perdió. Perdió Chile porque no fue capaz de convocar a sus ciudadanos a que dijeran qué era mejor para el país”.Por último, sobre el llamado del Ministro Fernández para que los políticos de su generación “se fueran retirando”, Lagos expresó que “cada quien que considere retirarse, bienvenido sea”.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi