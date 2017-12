/ La explosión de una bomba casera en el metro de la ciudad de Nueva York, cerca de Times Square, durante la hora pico de la mañana de este lunes resultó en cuatro personas heridas, incluido el sospechoso, informó el Departamento de Bomberos.El sospechoso y otras tres personas estaban siendo tratados por heridas no graves, en lo que el alcalde y la policía calificaron como un intento de ataque terrorista.La policía indicó que la explosión ocurrió en un pasillo subterráneo ubicado en la calle 42, entre la 7va y 8va avenida a las 7:20 hora local. La explosión llenó el pasillo, atestado de multitudes de pasajeros, con humo.Tanto el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, como el comisionado de la ciudad, dijeron que la explosión en el metro estaba relacionada con el terrorismo. El alcalde aseveró que la detonación fue un "intento de ataque terrorista"."Gracias a Dios que el agresor no logró cumplir su objetivo", expresó de Blasio.El sospechoso fue identificado como Akayed Ullah de 27 años.Los funcionarios del orden público señalaron que Ullah fue inspirado por ISIS , pero que aparentemente no tenía ningún contacto directo con el grupo. Informaron que vive en Brooklyn y que podría ser descendiente de bangladesíes. Los funcionarios hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato debido a que no estaban autorizados para hablar públicamente sobre el incidente.Las autoridades dijeron que la bomba era un dispositivo rudimentario y que estaba atado al hombre con velcro y lazos de plástico. Investigaban cómo fue fabricado.En un video publicado en las redes sociales se captó al hombre caminar en el concurrido túnel y el momento en el que repentinamente la bomba explotó y despidió un humo blanco. A través del humo se ve al sospechoso tirado sobre el suelo y a los transeúntes huir.Los bomberos explicaron que el sospechoso tenía quemaduras en las manos y en el abdomen, y que las otras personas heridas sufrieron zumbidos en los oídos y dolores de cabeza.La policía investiga si Ullah tenía la intención de hacer explotar la bomba en el pasillo o si pretendía hacerlo en otra ubicación.En una fotografía publicada por el periódico New York Post se muestra a un hombre con barba desplomado en el suelo con su playera rota por la explosión y con hollín negro que le cubría su abdomen expuesto. Un agente de la policía agarraba las manos del hombre detrás de su espalda.La explosión desencadenó una respuesta masiva de emergencia por parte de la policía y los bomberos tanto a nivel de calle como a nivel subterráneo, lo que causó un caos tanto en el servicio de metro como de autobuses en la cercana terminal de Port Authority.Nueva York ha sido escenario de ataques terroristas en los últimos años. El 31 de octubre un hombre embistió a un grupo de personas en una ciclovía con un camión rentado cerca del World Trade Center y mató ocho personas.Un video mostró a la zona alrededor de Port Authority completamente acordonada.Los autobuses de la corporación de transporte público de Nueva Jersey que tenían como destino la terminal tuvieron que desviarse a otros lugares. La empresa informó que estaban llevando a los pasajeros a Secaucus y Hoboken, donde podían tomar trenes hacia la ciudad.La secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Sarah Sanders, publicó en Twitter que el presidente Donald Trump está al tanto de lo sucedido.Evacúan centro comercial en NY por reportes de tiroteoCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi