/ El alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, celebró la decisión de la Corte Suprema que dejó sin efecto el permiso de edificación entregado por el municipio de Valparaíso al Mall Plaza Barón."El director de Obras incurrió en ilegalidades al otorgar el Permiso de Edificación N° 79, toda vez que el proyecto que se ampara en él, no cumple la exigencia prevista en el artículo 2.1.36 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones", sostuvo el fallo", se lee en la sentencia.El jefe comunal sostuvo que la noticia "no les sorprende" porque "el fallo de la Corte Suprema respecto a (ex) Mall Barón reconoce una década de trabajo de las organizaciones ciudadanas y nos da una oportunidad histórica para pensar de manera democrática un borde costero para el futuro de Valparaíso", escribió en su cuenta de Twitter.Fallo de la CS respecto a (ex)Mall Barón reconoce una década de trabajo de las organizaciones ciudadanas y nos da una oportunidad histórica para pensar de manera democrática un Borde Costero para el futuro de Valparaíso.— Jorge Sharp Fajardo (@JorgeSharp) December 28, 2017Sharp dijo que el fallo "es un claro ejemplo de que así como al ciudadano se le exige cumplir la ley, también se le exige a un proyecto de esta envergadura y de un tremendo grupo económico de este país".Y también sostuvo que el Mall Plaza Barón "es el Puente Cau Cau de Valparaíso, un error de principio a fin y que puede tener mayores costos para el Estado".El alcalde también arremetió contra quienes aseguran que la decisión de la Corte Suprema frena la inversión en Valparaíso: "De qué inversión están hablando?, ¿De qué empleo están hablando?, ¿De qué desarrollo estamos hablando? es un proyecto que el máximo tribunal del país, declaró su permiso de construcción ilegal, por tanto fuera de la normativa.Y agregó: "Aquí se está recuperando un territorio para la ciudad".Sharp sostuvo que un paño del Cerro Barón, que tiene gran plusvalía y valor para la ciudad, "estuvo secuestrado tal vez 10 años en un proyecto que en definitiva no tenía ningún tipo de viabilidad" y que en ese sector durante 10 años "solamente la ciudad sólo ha visto perdidas".