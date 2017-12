/ Durante esta mañana se realizó la ceremonia de reposición de los cuadros de los ex presidentes Ricardo Lagos y Salvador Allende en la Galería de los Presidentes del Instituto Nacional, luego de que éstos resultaran destruidos durante las movilizaciones estudiantiles del año 2013.Al respecto el ex mandatario Ricardo Lagos expresó su alegría por los nuevos cuadros, indicando que el Instituto Nacional, establecimiento del cual es exalumno, es un ejemplo a seguir para la educación chilena.“Aquí mis compañeros eran de los cuatro puntos cardinales de Santiago. Era un microcosmos del país, y los profesores eran exactamente eso”, indicó el ex mandatario “Es en esa diversidad en donde está la riqueza de este instituto, y esa riqueza y diversidad es la que uno quisiera… que esa capacidad de inclusión que ha tenido este instituto a lo largo de la historia y la calidad que aquí se impone la tuviésemos a través de todos los establecimientos del país”, agregó.Sobre los cuadros, el ex mandatario expresó que para él la ceremonia era un gran honor al descubrir el retrato de Salvador Allende, “porque todos tenemos un particular admiración”.“Esperemos que la riqueza y diversidad de este instituto se mantenga, porque eso refleja lo que queremos para Chile”, concluyó.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi