/ Luego que hace algunos días Apple admitiera públicamente que ralentiza a propósito los modelos antiguos de iPhone , poco a poco las demandas se han ido acumulando. Hasta hoy, la empresa ha sido notificada de ocho demandas -siete de EE.UU. y una de Israel-, donde básicamente se alega lo mismo : la disminución en el rendimiento del smartphone se debe a un defecto en la fabricación, que afecta no sólo a la experiencia de uso sino a la duración de la batería.Además, muchos demandantes señalan que esto obliga a los propietarios de un iPhone a adquirir otro dispositivo, lo que pór supuesto beneficia a la empresa, que por su parte no advirtió a los usuarios que el problema en la ralentización de sus teléfonos era solucionable con un cambio en la batería, que costaría mucho menos que comprar un iPhone nuevo.Recordemos que según los argumentos de Apple , los modelos iPhone 6, iPhone 6s, iPhone SE y iPhone 7 fueron ralentizados a propósito con la actualización de sus sistemas operativos, buscando administrar de mejor forma el suministro de energía de las baterías a medida que los teléfonos iban envejeciendo con el uso, todo con el objetivo que los terminales no se apagaran de forma imprevista y los componentes internos no de estropearan más de lo debido, alargando su vida útil.Aunque el futuro de las las demandas es incierto, los usuarios piden desde el reemplazo del iPhone , un cambio gratuito de la batería, un reembolso de la compra y otras compensaciones económicas.Sin embargo, expertos aseguran que al menos en EE.UU., la ley de protección al consumidor favorecería levemente a Apple , debido a que se considera que de acuerdo al envejecimiento de los productos electrónicos, las empresas tienen la facultad de realizar ajustes en sus propios equipos por factores de seguridad.Hasta ahora, Apple no se ha referido a las demandas colectivas.Fuente: ReutersCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi