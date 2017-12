/ Mesa, actual vocero de la causa marítima boliviana, reveló el peor error en su vida". "Probablemente el no haber entendido la esencia de la política cuando estaba en la Presidencia. Si la hubiera entendido hubiera hecho lo que tenía que hacer: un partido político, tomar el Congreso y definir un proyecto histórico en la Asamblea Constituyente", reconociò.Junto a esta confesión admitió: "Creí equivocadamente que en un rol de transición histórica había que tener neutralidad. En política la neutralidad no existe y eso lo aprendí después".Mesa asumió la Presidencia en octubre de 2003, después de la renuncia del exmandatario Gonzalo Sánchez de Lozada provocada por el reclamo ciudadano con manifestaciones callejeras en su contra por la muerte de más de 60 personas.Sin embargo considera que su mayor acierto fue rechazar la invitación para formar parte del gabinete del expresidente Victor Paz Estensorro en 1986, porque no se sintió preparado. "Imagínate si cuando ocupe la presidencia tuve ingenuidades en política".Pérez también confesó su relación con la expresidenta Lidia Gueiler, cuando ella en su cargo de primera mandataria se escapaba para verlo. "Lo puedo decir ahora porque ya está en el cielo hace años y yo estoy muy viejo. Pero ella se escapaba de Palacio, iba a verme a mi casa en Pura Pura.(…) Yo quería construir un centro de salud donde vivía (…) ella me traía paquetes de billetes y me decía 'para tu construcción'. Gastos reservados de la Presidencia y ella se reía y la invitaba a almorzar en la cocina. No había seguridad, no había nada y lo engañaba al chofer"En la entrevista el religioso admitió que su peor desacierto fue haber emprendido proyectos sin estar preparado, entre ellos ser director de radio Fides. El jesuita dejará los medios de comunicación para dedicarse a trabajar en proyectos de salud junto al Grupo Fides y en el Colegio San Calixto."Eduardo Pérez representa un momento fundamental en la comunicación en el periodismo, en la búsqueda de la libertad, (…) ", despidió Mesa al director de Fides.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi