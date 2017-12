/ Los estadounidenses tienen una nueva razón para endeudarse durante las vacaciones de este año: los impuestos anticipados.Los bancos están recibiendo una oleada de consultas de clientes en estados con impuestos altos en el apremio de los últimos días del año para prepagar los impuestos a la propiedad del 2018 antes de que entre en vigencia un límite máximo a las deducciones por impuestos estatales y locales.Una opción es aprovechar las líneas de crédito sobre el valor acumulado de la vivienda o préstamos respaldados por valores para reducir el dolor de un desembolso único.Los prestamistas, incluidos Bank of America y SunTrust Banks , no están introduciendo productos específicos para resolver el problema de último momento, sino que están mostrando a los clientes el crédito que ya tienen.Condados de varios estados están luchando para producir facturas de 2018 para individuos después de que las autoridades en Nueva York y Nueva Jersey ordenaran a los gobiernos locales aceptar pagos anticipados de impuestos a la propiedad."Las discusiones que estamos teniendo ahora son: 'Llame a su municipio e intente establecer cuánto debe. Llame al poseedor de la hipoteca'", señaló Tim Speiss, vicepresidente de EisnerAmper Wealth Planning , en una entrevista con Bloomberg Radio.Bank of America está poniendo a disposición las líneas de crédito principalmente para clientes de gestión patrimonial en sus unidades Merrill Lynch o U.S. Trust, según una fuente con información acerca de la iniciativa.Si bien la banca de consumo de la empresa no ofrece préstamos personales, otros clientes pueden usar productos como líneas de crédito con garantía hipotecaria no utilizadas, dijo la fuente, que solicitó mantener su identidad en reserva al referirse a las consultas de los clientes.SunTrust también está ofreciendo a sus clientes préstamos personales o con garantía hipotecaria no utilizados, según un vocero.Muchas personas pagan sus impuestos a la propiedad a través de una cuenta de depósito en garantía con su prestamista hipotecario, lo que lleva a los bancos a recibir llamadas sobre cómo pueden facilitar los prepagos. Los bancos a menudo instruyen a los clientes a hablar con los asesores de impuestos antes de realizar un cambio, ya que la maniobra podría no ser ventajosa para todo el mundo.El Servicio de Impuestos Internos (IRS) dijo el miércoles que los impuestos a la propiedad se pueden deducir en las declaraciones de este año si fueron calculados y pagados en 2017.La reforma del Partido Republicano que el presidente Donald Trump promulgó la semana pasada limita las deducciones por impuestos estatales y locales a 10 mil dólares. Eso ha llevado a muchos contribuyentes que detallan las deducciones a tratar de adelantar a este año gastos del 2018."El resto de la semana va a ser un estado de incertidumbre, en primer lugar para saber si el pasivo ha sido contabilizado y luego para hacerlo llegar al destinatario correcto, ya sea una cuenta de depósito en garantía, la compañía hipotecaria o el municipio mismo", dijo Speiss. "Todo eso continuará".En los suburbios de Washington, D.C., la estación de radio WTOP encontró una fila de cientos de personas entrando en un edificio del gobierno local en Fairfax, Virginia, intentando pagar por adelantado sus facturas del 2018.Las autoridades del Condado de Fairfax, sobrecargados por la multitud, piden a la gente que transfieran el dinero electrónicamente.El Consejo del Condado de Montgomery, en Maryland, hizo una pausa en su receso de invierno para aprobar un proyecto de ley que permite a los residentes prepagar sus impuestos de 2018, informó el diario The Washington Post.Reforma de EU apoyará a manufactura de México Consecuencias económicas de la reforma fiscal de Estados UnidosCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi