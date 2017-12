/ Poco antes de la media noche de ayer martes el Gobierno de la Ciudad de México informó a Raúl Esquivel Carbajal , director general del Heroico Cuerpo de Bomberos , que ya busca al secretario general del sindicato, Ismael Figueroa Flores para concluir el conflicto que sostienen y pone en riego la operatividad de este grupo en la capital.En su cuenta de Twitter, el también llamado Jefe Vulcano informó que se comunicó con Luis Serna, secretario particular del mandatario capitalino (quien se encuentra de vacaciones) para informarle que ya está viendo el asunto con el líder sindical para resolverlo lo antes posible.Desde el pasado viernes 23 de diciembre, y por segunda ocasión, Esquivel Carbajal fue desalojado de sus oficinas por el también diputado constituyente Ismael Figueroa, por un conflicto supuestamente generado porque la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México no ha entregado los recursos prometidos para la nómina de los trabajadores.Líder sindical de bomberos da albazo por el control del Heroico Cuerpo Casi a la media noche del pasado martes el Jefe Vulcano emitió a los dos mil 600 elementos un mensaje a través de Twitter "Para decirles a todos los bomberos que por miedo han obedecido a Figueroa Flores que él YA NO TIENE INJERENCIA ALGUNA EN LA OPERACIÓN DEL CUERPO DE BOMBEROS, espero que pronto me devuelvan el mando y la operación de nuestra noble institución".El titular de los bomberos fue echado de sus oficinas el pasado viernes 23 por algunos bomberos encabezados por el dirigente sindical, quitándole las llaves de sus oficinas y vehículos, obligándolo a coordinar las operaciones desde la Plaza Lázaro Cárdenas.Esta fue la segunda ocasión que echan de su oficina al Jefe Vulcano , quien previamente había denunciado el conflicto con el sindicato al secretario de Protección Civil capitalino, Fausto Lugo , pero al no recibir respuesta interpuso una denuncia ante la Fiscalía de Servidores Públicos por usurpación de funciones y desalojo.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi