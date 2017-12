/ La normativa contempla la creación de un seguro que cubrirá el pago del salario, durante un plazo determinado, a los padres de niños de hasta 18 años que tengan enfermedades graves, para que puedan destinar su tiempo al cuidado de los niños.La llamada 'Ley Sanna' o 'Seguro para el acompañamiento de niños y niñas' se aplicará de manera gradual. A partir de 2018 los padres con niños enfermos de cáncer y en estado terminal podrán acceder de forma individual a una licencia médica de hasta 90 días en un año.Paulatinamente se irán agregando otras enfermedades al seguro, como trasplantes de médula, accidentes graves y cuidados paliativos."Estas políticas aseguran un piso mínimo de protección social para las personas y sus familias: ningún chileno o chilena quedará desamparado y a su suerte frente a una situación tan dramática como la enfermedad grave e imprevista de un hijo o hija menor de edad ", dijo la presidenta Michelle Bachelet, al promulgar este jueves la iniciativa.El seguro, de carácter obligatorio, se financia con una cotización que ya pagan los empleadores. Es decir, no significa un nuevo aporte, sino redestinar recursos ya existentes.De acuerdo con datos del Gobierno, en Chile existen más de tres millones de padres y madres trabajadores c on al menos un hijo menor de 18 años, y existen 4.000 niños afectados por cáncer, trasplante o desahucio que necesitan cuidados paliativos de cáncer y por accidentes graves.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi