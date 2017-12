© Victor Gill Ramirez

12:31.Ciudad del Vaticano, dic. 28. Durante el año 2017 fueron asesinados 23 misioneros católicos, once de ellos en América Latina, y otros sufrieron "la plaga" de los secuestros en países como México, informó hoy la Santa Sede mediante un informe de la agencia de prensa vaticana Fides.De acuerdo a ese documento, en el último año fueron asesinados 13 sacerdotes, un religioso, una religiosa y ocho misioneros laicos y, el mayor grupo de las víctimas, once, se registraron en América.En México murieron el cura Felipe Carrillo Altamirano, presumiblemente después de un robo; Luis López Villa, cuando unos criminales irrumpieron en su parroquia, y Miguel Machorro, apuñalado al término de una misa, y Joaquín Hernández Sifuentes.En Bolivia murió la voluntaria polaca Helena Agnieszka Kmiec; en Venezuela el religioso franciscano Diego Bedoya, asesinado durante un secuestro; en Brasil fue hallado muerto Pedro Gomes Bezerra y en Argentina pereció el laico Ricardo Luna.Por último en Haití falleció Joseph Simoly durante un intento de robo y en Colombia, Diomer Eliver Chavarría Pérez fue asesinado en su parroquia y también Aberlardo Antonio Muñoz Sánchez, robado.Según la agencia de "pontificias obras misioneras" Fides, entre el año 2000 y el 2016 fueron asesinados en el mundo 424 misioneros, entre ellos cinco obispos.La agencia pontificia denuncia que los agresores "raramente son identificados" y llevados ante la Justicia y consideró ejemplar la condena a 14 años y 3 meses de prisión del único acusado del crimen del jesuita español Vicente Cañas en Brasil en 1987.En la lista de misioneros asesinados, subraya la agencia, no figura el nombre del sacerdote venezolano José Luis Arismendi, que murió a los 35 años mientras esperaba recibir unos antibióticos necesarios para tratar una meningitis.Agencia Efe: todos los derechos son reservados. Está prohibido todo tipo de reproducción sin la autorización previa y por escrito de la Agencia Efe..

