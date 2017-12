© Victor Gill.

12:37.Chanchamayo, dic. 28. El presidente del Poder Judicial, Duberli Rodríguez Tineo, instaló en la víspera la nueva Corte Superior de Justicia de la Selva Central, que tendrá como sede la ciudad de La Merced, en la provincia de Chanchamayo, región Junín.La c reación del Distrito Judicial Selva Central comprende las provincias de Chanchamayo, Satipo y Oxapampa , según señala una resolución administrativa del Consejo Ejecutivo.En su discurso, Duberlí Rodríguez Tineo , dijo que esta nueva corte que funcionara a partir del lunes 1 de enero del 2018, descentraliza la justicia para una población que supera el medio millón de habitantes.?El Perú no es solamente Lima?, indicó. El titular del Poder Judicial afirmó que la intención de crear el trigésimo cuarto distrito judicial responde a llegar a una justicia intercultural, debido a las numerosas comunidades indígenas que viven en esa jurisdicción, además por su ámbito geográfico y densidad poblacional.Ante una numerosa cantidad de asistentes, la autoridad judicial les pidió denuncia a los malos magistrados que no actúan correctamente."La Ocma se encargará de ver sus casos", agregó. ?Miro los carteles y me quedo con una frase honradez, si algo nos hace falta es el Perú es eso, es un principio que lo cultivamos desde que nacemos y nos inculcan nuestros padres?, comentó en medio de los aplausos de los pobladores que llegaron hasta plaza cívica para observar la ceremonia.Presupuesto para la Corte Luego anunció que la presidencia de la Corte Superior de la Selva Central recaerá en el juez Sócrates Zeballos, quien tras agradecer la designación se comprometió a realizar un trabajo con apego a la ley.Respecto al presupuesto, Rodríguez Tineo explicó que supera los tres millones de soles y que por el momento se financiará con los ?ingresos directamente recaudados del Poder Judicial? y espera para el futuro una ampliación presupuestal. También agradeció al Concejo de Chanchamayo por la cesión en uso del local de tres pisos en donde funcionará la flamante corte de la Selva Central, ubicado en la avenida Zuchetti 166, La Merced.Posteriormente, Rodríguez Tineo, acompañado de las congresistas Sonia Echevarría y Karina Beteta, cortó la cinta y develó la placa recordatoria, para seguidamente realizar un recorrido por los ambientes de la nueva sede judicial.Antes, el titular de la Corte Suprema fue declarado ?Huésped Ilustre? y recibió la Medalla de la Ciudad de manos del alcalde de Chanchamayo, Hung Won Jung.También fueron declarados ?visitantes ilustres? los jueces supremos Janet Tello Gilardi, Héctor Lama More y Ángel Romero Díaz, así como la magistrada Rosa Amelia Vera, integrante del Consejo Ejecutivo..

