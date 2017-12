© Luis Alfonso Oberto Anselmi

13:38.Lima, dic. 28. Ante la proximidad de las fiestas por fin de año, el Ministerio de Salud (Minsa) puso a disposición de la población una serie de recomendaciones para que la celebración de la llegada del 2018, sea acampando en una playa o el campo no afecte su seguridad o salud.Si va a un campamento en el campo evite las laderas de cerros, hondonadas (espacio de terreno hondo), espacios cercanos a ríos y quebradas o cuevas.Se debe colocar la carpa en áreas planas o elevadas, nunca debajo de árboles o muy cerca de vegetación o malezas.Asimismo, evite dormir al aire libre y use repelentes y mosquiteros para protegerse de las picaduras de zancudos y mosquitos.Si se es mordido o picado por cualquier animal lave la herida con abundante agua y jabón y acuda de inmediato al establecimiento de salud más cercano.Si va a acampar en la playa, evite colocar las carpas o sillas cerca del mar. Use sombreros y sombrillas para protegerse del sol, además de lentes oscuros con protección UV. Lleve siempre productos no perecibles, abundante agua y un cooler con hielo para carnes o embutidos. No es recomendable tomar bebidas alcohólicas , pero si decide hacerlo evite hacerlo en exceso y no ingrese al mar.No entierre la basura en la arena ni deje restos de alimentos o desperdicios al aire libre, colóquelo en bolsas y deséchelos en tachos de basura.Acuda de preferencia a las playas que tienen servicio de salvataje y respete las señales de bandera que indican el riesgo del mar.Procure no llevar animales domésticos a la playa y si prende una fogata, asegúrese de apagarla bien y dejar limpia la zona antes retirarse.Bloqueador solar y botiquín de primeros auxilios Tanto en la playa como en el campo es importante usar un bloqueador con factor de Protección Solar (FPS) no menor de 30, media hora antes de exponerse al sol y cada 3 horas después de la primera aplicación.Es importante que lleve consigo un botiquín de primeros auxilios , pequeño, hermético y fácil de transportar que contenga medicamentos para controlar las diarreas, mareos, dolores, resfriados, prevenir picaduras de insectos, alergias, insolación, heridas, golpes y torceduras. También se debe incluir material para curaciones como vendas elásticas, esparadrapo, alcohol y termómetro.Si se presenta alguna emergencia, el Minsa pone a disposición de la ciudadanía la línea gratuita 0800- 10828 de Infosalud , las 24 horas del día. Asimismo, los establecimientos de Salud se mantienen en la Alerta Amarilla a fin de garantizar una atención oportuna ante la posible ocurrencia de situaciones de riesgo durante las fiestas de fin de año.También en Andina: Adolescentes están más expuestos al acoso por internet durante vacaciones https://t.co/kqHfvTEg5H pic.twitter.com/LaanNj4FxW? Agencia Andina (@Agencia_Andina) 28 de diciembre de 2017.

