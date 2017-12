© Victor Gill.

14:00.Huaraz, dic. 28. La Segunda Fiscalía Provincial Civil y Familia de Huaraz, en Áncash, realizó un operativo inopinado en vehículos interprovinciales, a fin de verificar que menores de edad no se encuentren viajando sin sus progenitores o sin la autorización respectiva.Carina María de la Cruz Díaz, fiscal provincial titular, y su adjunta Edith Calendaria Corimanya Lazaro , inspeccionaron vehículos de distintas empresas interprovinciales; como ?Atusparia?, ?Z Bus? y ?Rodríguez?.Las autoridades del Ministerio Público comprobaron que tres menores de edad se encontraban viajando solas y, además, no portaban su Documento Nacional de Identidad (DNI).Las fiscales encargadas del operativo exhortaron a los padres de las menores y luego las entregaron, luego de conducir las a la comisaría.Asimismo, remitieron copias de las actas a la Sutran, a fin de que impongan la sanción correspondiente contra estas empresas por no dar cumplimiento a los parámetros legales establecidos.La Fiscalía anunció que durante todos estos días y hasta fin de año, intensificará las inspecciones a los vehículos interprovinciales..

