14:44.Lima, dic. 28. Varios futbolistas del campeonato local nacidos en diversos países del mundo adquirieron la nacionalidad peruana en el presente año y ya no ocuparán una plaza de extranjeros en sus respectivos clubes, según informó la Superintendencia Nacional de Migraciones.En enero del 2017, se nacionalizó el futbolista Hervé Kambú, que acaba de ser presentado como refuerzo del Cantolao del Callao; en febrero Horacio Calcaterra, del Sporting Cristal; y en abril el mediocampista Emiliano Ciucci, del Sport Boys. El jefe de la Unidad Técnica de Menores de la Federación Peruana de Fútbol, Daniel Ahmed, obtuvo la nacionalidad peruana y recibió el respectivo título, el pasado 23 de noviembre.Asimismo, el pasado 20 de diciembre se publicó la resolución ministerial que aprueba la nacionalización por naturalización del arquero y capitán del Ayacucho FC, Mario Villasantti Adorno.El deportista, de origen paraguayo y abogado de profesión, llegó al Perú en 2012 luego de vestir la camiseta de diversos equipos de su país y de la selección albirroja. En una situación similar se encuentra Gabriel Costa Heredia, exvolante de Alianza Lima y ahora de Sporting Cristal, quien reside en el país desde el 2014, y cuya resolución se publicó el día de hoy 28 de diciembre.Ambos serán convocados próximamente por la Superintendencia Nacional de Migraciones para reciban el Título de Nacionalidad Peruana en una ceremonia en la que deben jurar lealtad a la Patria, la Constitución y las leyes peruanas.Por su parte, German Alemanno, ex delantero de Universitario de Deportes, está próximo a ser notificado por Migraciones para que concluya los últimos trámites respectivos a la nacionalización y se publique su resolución en el diario oficial El Peruano. Alemanno obtuvo el Campeonato Descentralizado con la Universidad San Martín de Porres en 2010 y ese mismo año fue galardonado como el mejor jugador extranjero en el Perú.Actualmente milita en el Coopsol de la Segunda División. Asimismo, también se encuentra en trámite el pedido de nacionalización del arquero argentino del Club Deportivo Cantolao Federico Nicosia, quien ha solicitado su nacionalización por naturalización, es decir, que no es por matrimonio con una compatriota, sino por decisión personal.Otros nacionalizados Años atrás también se nacionalizaron los argentinos que jugaron por la Selección Nacional Óscar Ibáñez, Ramón Quiroga y Gustavo Tempone ; el uruguayo Julio César Balerio y el brasileño Junio César de Andrade Moura, conocido como Julinho.Además del japonés, Masakatsu Sawa, y los argentinos de origen, Alberto Bonett y Sergio Ibarra. Este último, goleador histórico del fútbol peruano. .

