Tras la finalización del calendario de la ronda regular del beisbol venezolano, el mánager de los Tiburones de la Guaira, equipo que quedó eliminado en esta primera fase con récord de 23 ganados y 37 derrotas, Oswaldo Guillén dio sus impresiones:"Es la peor experiencia que he tenido en el beisbol, Siento vergüenza por la temporada que hemos tenido. Hubo muchas cosas que salieron mal, no se trata de apuntar el dedo a una sola, pero indiferentemente es vergonzoso".Sin embargo, el mánager campeón con las Medias Blancas de Chicago en 2005 no descartó la posibilidad de regresar a dirigir en Venezuela , "me encanta venir, pero esa decisión también es de mi esposa. Ya veremos", comentó.