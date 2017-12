/ ¿Cuáles son los mejores lugares turísticos de Venezuela ? Descubre todo lo que no puedes dejar de visitar: Playas paradisiacas, islas caribeñas, encantadoras ciudades y reservas naturales. Revisa la lista a continuación!1- Isla de Margarita Uno de los más celebres lugares turísticos de Venezuela , una isla rodeada por las aguas turquesas del mar Caribe, famosa por su litoral de ensueño, donde se suceden playas paradisiacas, lujosas infraestructuras hoteleras y pintorescas bahías de pescadores.Sumado al atractivo de sus playas, Isla de Margarita es famosa por su oferta de turismo de compras, dada su condición de Puerto Libre, encontrándose grandes centros comerciales y tiendas de importantes marcas, especialmente concentradas en las ciudades de Porlamar y Pampatar.2- Archipiélago de los Roques Otro de los paradisiacos lugares turísticos de Venezuela para visitar en la región caribeña, un atolón coralino formado por unas cincuenta islas y cientos de pequeños cayos, donde se esconden probablemente algunas de las playas más paradisiacas del país, características por sus arenas blancas y tibias aguas cristalinas.Todo el conjunto hace parte del Parque Nacional Archipiélago de Los Roques, lo que asegura cierta protección sobre sus idílicos entornos naturales, concentrándose la mayor parte de los servicios turísticos en pequeñas posadas situadas en la Isla El Gran Roque, la única habitada del archipiélago.3- Parque Nacional Canaima Ubicado en la frontera con Guyana y Brasil, corresponde a una de las joyas naturales más famosas de Venezuela , un parque declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, cuya vasta extensión lo sitúa entre los parques nacionales más grandes del mundo.Entre los espectaculares escenarios del parque, destacan tanto sus imponentes formaciones rocosas, con paredes verticales y cimas casi planas, conocidas como "tepuyes", como sus enormes saltos de agua, entre los cuales figuran El Kukenan y el Salto Ángel, este último, la caída de agua más elevada del mundo.4- Parque Nacional Morrocoy Otro parque nacional que no podría estar fuera de ningún ranking de los mejores lugares turísticos de Venezuela , abarcando un vasto territorio de zonas terrestres y acuáticas en el área del Golfo Triste, golfo situado en la parte sur del mar Caribe.En la zona terrestre del parque son características las áreas de exuberantes manglares y hermosas ensenadas donde se extienden playas de arenas blancas y aguas turquesas. Mientras que su zona marina tiene el atractivo de sus privilegiados escenarios submarinos, donde practicar snorkeiling en ecosistemas de extraordinaria bio-diversidad.5- Parque Nacional Mochima Parque de hermosos escenarios naturales, entre los cuales figuran tanto arrecifes de coral y manglares en la zona costera, como milenarios bosques húmedos y nublados en la zona de las estribaciones de la Cordillera Oriental.La mayor fama del lugar proviene de sus playas caribeñas, tanto las que se extienden en la zona continental como las escondidas entre las numerosas islas del parque. Entre todas ellas, no se puede dejar de mencionar Playa Colorada, una hermosa playa de aguas cristalinas y arenas doradas rodeadas de cocoteros y manglares.6- Puerto la Cruz Ciudad portuaria en la costa del mar Caribe, conocida por su amplio desarrollo turístico, contando tanto con una extensa infraestructura hotelera como con una atractiva oferta de entretención, especialmente concentrada en su Paseo Colón, con numerosos restaurantes y locales nocturnos.Si bien la ciudad misma no tiene playas espectaculares, desde su embarcadero salen lanchas que en corto tiempo trasladan a las paradisiacas playas de las islas del Parque Nacional Mochima, entre las cuales destacan las cercanas Isla de Plata, Las Chimanas, Cachicamo y Borracha.7- Mérida Esta ciudad universitaria es otro de los atractivos lugares para visitar en Venezuela , encantando tanto con sus hermosos paisajes de montañas circundantes como con su valioso patrimonio histórico, albergando numerosos edificios coloniales en su centro histórico.Entre sus sitios turísticos más famosos figura el Parque Nacional Sierra Nevada, una hermosa reserva natural de montañas nevadas, lagunas y selvas nubladas. Su acceso por medio del teleférico más alto del mundo, es otro de sus atractivos, un recorrido de 12.5 kilómetros, que logra comunicar la ciudad de Mérida con el Pico Espejo, cumbre más alta del país con 4.765 m.s.n.m.8- Coro Ciudad con un casco histórico y puerto declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, hogar de numerosos monumentos históricos y construcciones coloniales, que reflejan una interesante mezcla entre influencias españolas y holandesas.En complemento a su zona colonial, la ciudad presenta el atractivo de sus magníficos entornos naturales, entre los cuales figuran el Parque Nacional Los Médanos de Coro, con dunas de arenas en continuo movimiento y las playas caribeñas de la península de Paraguaná.9- P arque Nacional Delta del Orinoco Uno de los mejores lugares turísticos de Venezuela para amantes del ecoturismo, comprendiendo una vasta área de selva tropical húmeda, que rodea el delta de la desembocadura del río Orinoco, sitio donde el río se ramifica en cientos de canales también conocidos como caños.Las actividades más atractivas del parque se relacionan a la navegación por los canales o ríos, excursiones en la selva y la visita a las comunidades indígenas de los Waraos. Si bien la oferta de turismo es bastante rústica, se puede optar por pernoctar tanto en campamentos básicos cercanos a los distintos caños o tomar excursiones desde Tucupita, la capital del estado.10- Colonia Tovar Pequeña ciudad llena de encanto situada a solo 42 kilómetros de Caracas, una localidad fundada a finales del siglo XIX por inmigrantes alemanes, donde aún son apreciables tanto sus pintorescas arquitecturas en madera como sus tradiciones y festividades.Comer comida alemana en sus restaurantes, visitar talleres artesanales de cerámica, degustar dulces y conservas o beber la cerveza típica de la región, son parte de las actividades que se pueden realizar en el lugar.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi