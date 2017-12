/ En lo que parece un arranque de indignación, el exgobernador del Estado Lara, Henry Falcón descargó sus baterías contra el Gobierno Nacional llamándolo inepto e ineficiente por culpar a Portugal tras no haber podido repartir perniles navideños.Falcón en su cuenta de Twitter, acusó al gobierno también de ser "el culpable de tanta desgracia en estas navidades"Afirmó además que los venezolanos saldrán de este gobierno que quedará "como un mal recuerdo de un accidente político".¿La culpa es de Portugal? Por Dios! Este gobierno inepto miente a los venezolanos y no reconoce sus errores. Son ineficientes y por eso no cumplen con el país, ustedes son los culpables de tanta desgracia en estas navidades.— Henri Falcón (@HenriFalconLara) 28 de diciembre de 2017 A los venezolanos les digo: Vamos a salir juntos de esto, con un Gobierno nuevo que resuelva y mejore la calidad de vida; todo esto quedará como un mal recuerdo de un accidente político que vencimos con la ayuda de Dios y nuestro trabajo unidos.— Henri Falcón (@HenriFalconLara) 28 de diciembre de 2017 Redacción Noti Venezuela Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi