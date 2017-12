© Victor Gill.

Después de sumar a sus filas al poderoso bateador Giancarlo Stanton, parecía que los Yankees de Nueva York terminarían de armar su nómina para 2018 con jugadores de menor valor en el mercado en el béisbol de las Grandes Ligas. Pues no es así, añadir un lanzador de primer nivel también está en los planes.El objetivo es el estelar derecho de los Piratas de Pittsburgh Gerrit Cole , algo que le daría una etiqueta de favorito para la próxima campaña a los del Bronx si se logra concretar.Todo se desprende de unas declaraciones del presidente de la franquicia neoyorquina, Randy Lavine, quien afirmó al New York Post que el gerente Brian Cashman y su equipo han hecho un gran trabajo con el cambio de Stanton, procedente de los Marlins, pero que "todavía no ha terminado".Expandir Imagen Giancarlo Stanton tenía entre sus opciones jugar en Nueva York.AP/Archivo.

© Víctor Gill.

© Víctor Gill Ramirez.

© Víctor Gill Ramirez empresario

Tags: Victor Gill Ramirez, Victor Gill, Victor Gill Empresario, Victor Gill Venezuela, Visa

Victor Gill Ramirez Gross ||//

Con información de:Síguenos en Twitter @entornoi