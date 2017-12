© Victor Gill.

Dos ciudadanos que se hicieron pasar por funcionarios del Servicio de Protección Institucional (SPI) fueron sentenciados a 72 meses (6 años) y 50 meses (4 años y 2 meses) de prisión por ser autor y cómplice primario del delito contra el patrimonio económico, en la modalidad de estafa agravada.Así consta en la sentencia condenatoria No. 49 del 22 de agosto de 2017, emitida por el Juzgado XVI de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá.En el documento se indica que ambos procesados fueron inhabilitados para ejercer funciones públicas por 24 meses, pena accesoria que deberá cumplirse una vez hayan culminado con la pena principal de cada uno.Según el Ministerio Público (MP), los hechos tuvieron su origen en 2015, cuando la víctima denunció que recibió una llamada de un número de teléfono privado, identificándose su interlocutor como el "teniente Berguido", quien le indicó que la llamada tenía relación con el "Plan Recojo", el cual consistía en la posibilidad de obtener una beca para ir a estudiar a Colombia. Para ello –dijo la voz al teléfono– tendría que aportar la suma de $4 mil para iniciar los trámites, mientras salía el viático.El "teniente" le dijo al afectado que todo era confidencial, por lo que no debía comentárselo a nadie. Tras haber concretado el sitio de la entrega del dinero, el denunciante recibió una llamada del supuesto teniente donde le decía que no podía asistir, pero que en su lugar enviaría al "cabo Araúz".La transacción se realizó.De acuerdo con el MP, luego habían acordado encontrarse el día en que la víctima sacara el pasaporte, pero el "teniente" nunca llegó y su teléfono salía apagado.La víctima decidió acudir a la sede del SPI en Corozal para buscar al teniente Loi Berguido, táctico de la escuela de formación y capacitación integral del SPI, con quien presuntamente había estado hablando.Al decirle que ya tenía el pasaporte, el verdadero teniente Berguido se mostró extrañado, y le indicó que alguien se estaba haciendo pasar por él.A través de una llamada anónima se pudo dar con las generales de los responsables de este hecho punible, dando inicio con el proceso penal que llegó hasta la sentencia detallada.Falsos SPI son enviados a prisión por estafa https://t.co/yG3wdiKPo3— Ministerio Público (@PGN_PANAMA) 27 de diciembre de 2017

