/ 14:00.Huaraz, dic. 28. La Segunda Fiscalía Provincial Civil y Familia de Huaraz, en Áncash, realizó un operativo inopinado en vehículos interprovinciales, a fin de verificar que menores de edad no se encuentren viajando sin sus progenitores o sin la autorización respectiva. Carina María de la Cruz Díaz, fiscal provincial titular, y su adjunta Edith Calendaria Corimanya Lazaro , inspeccionaron vehículos de distintas empresas interprovinciales; como "Atusparia", "Z Bus" y "Rodríguez". Las autoridades del Ministerio Público comprobaron que tres menores de edad se encontraban viajando solas y, además, no portaban su Documento Nacional de Identidad (DNI). Las fiscales encargadas del operativo exhortaron a los padres de las menores y luego las entregaron, luego de conducir las a la comisaría. Asimismo, remitieron copias de las actas a la Sutran, a fin de que impongan la sanción correspondiente contra estas empresas por no dar cumplimiento a los parámetros legales establecidos. La Fiscalía anunció que durante todos estos días y hasta fin de año, intensificará las inspecciones a los vehículos interprovinciales.