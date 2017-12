/ 11:20.Lima, dic. 28. El expresidente Alberto Fujimori debe vivir en un lugar cercano a un centro hospitalario por su estado de salud, recomendó su médico de cabecera, Alejandro Aguinaga. Informó que el exmandatario, que recibió un indulto por razones humanitarias el 24 de diciembre, continuará hospitalizado y en la unidad de cuidados intermedios hasta nuevo aviso. " (Fujimori) no tiene un lugar de destino, pero, reitero mi sugerencia, tiene que estar en un habitad próximo a un hospital o institución de mediana complejidad, por su estado de salud ", manifestó. Aunque indicó que Fujimori ha presentado mejorías, sostuvo que éstas no terminan de ser positivas para dejar el área de cuidados intermedios. "(…) de acuerdo a su evolución o se va nuevamente a cuidados intensivos o ya se va a una habitación", agregó. Precisó que Alberto Fujimori presenta un cuadro de hipotensión con arritmia, con niveles de glucosa muy altos, lo cual pone en riesgo su salud . Aguinaga descartó que el exgobernante sea dado de alta hoy . "En el resultado de la Junta, ayer, tomaron la determinación de que permanezca hospitalizado", explicó al respecto. El médico manifestó que en el transcurso del día se reunirá con la Junta Médica para conversar respecto al alta que próximamente recibiría Fujimori. Según explicó, tras la reunión se conocerá si hubo o no cambios respecto a la condición de hospitalizado del exgobernante recientemente indultado.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi