Lima, dic. 28. En los últimos días del 2017, en el Emporio Comercial de Gamarra se proyecta vender alrededor de 3 millones de prendas de ropa interior por las fiestas de fin de año, estimó hoy la secretaria general de la Coordinadora de Empresarios de Gamarra, Susana Saldaña. "Luego de Navidad lo que más se vende es la ropa interior, especialmente de color amarillo, pero también se venden prendas menores en rojo, verde y blanco", manifestó a la Agencia Andina . Saldaña mencionó que en Gamarra se pueden encontrar prendas de ropa interior que cuestan desde 2 soles por unidad, hasta paquetes de 3 por 20 soles, dependiendo de la calidad del producto. "La ventaja que la gente tiene en Gamarra es que puede encontrar ropa interior de buena calidad, con garantía de que es algodón peruano, que no hace daño a la piel bajo ninguna circunstancia", manifestó. La dirigente indicó que de los 3 millones de prendas de ropa interior, el 80% son amarillas, porque es el color más buscado por la gente por un tema de cábala. "Las prendas son de algodón de alta calidad, pero a la vez de bajo precio, porque nosotros mismos fabricamos los calzoncillos, bóxer, tangas. Además, le sale cómodo a la gente porque muchas veces compra al por mayor, por docena", agregó. Perú-Colombia: Gamarra produjo más de un millón de camisetas de Perú Otras prendas Saldaña señaló que también la gente compra otras prendas para las fiestas de Año Nuevo, como polos, camisas, pantalones y casacas, pero siempre mantiene su preferencia por el color amarillo. "En estos días se vende bastante ropa para jóvenes, como polos, jeans y camisas, porque quieren estrenar algo nuevo, además de ropa de verano, formal o sport, de acuerdo al estilo del cliente", manifestó. Agregó que en estas épocas de campaña no se suben los precios, pues se quiere vender más. Por ejemplo, una blusa de algodón en Gamarra cuesta 20 soles, pero la misma prenda en los centros comerciales la venden entre 50 y 60 soles. "Los polos clásicos de caballeros y damas los puedes encontrar desde 10 soles hasta 25 soles, mientras que las camisas cuestan entre 15 y 30 soles, y una casaca puede valer desde 30 soles hasta 50 soles", detalló. Gamarra: emporio comercial genera ventas por más de S/ 6,600 millones al año Ropa de verano Asimismo, Saldaña comentó que las personas que acuden al Emporio Comercial de Gamarra por estas fechas aprovechan para comprar ropa de verano. "Todas las colecciones de verano están listas para vender, porque la gente viene con esa intención de comprar ropa para los próximos meses", afirmó. La dirigente comentó que por estos últimos días del año ya no se ven tantos niños, pues ahora llegan más jóvenes comprando mucha ropa para estrenarla en la fiesta de fin de año. Cabe indicar que son cerca de 20,000 los puestos de venta en Gamarra y que por campaña de fiestas de fin de año existen 200,000 personas trabajando en el emporio comercial, que por estos días recibe la visita diaria de 500,000 personas.